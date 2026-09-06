Ángel Víctor Torres ha asegurado que las carpas se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos"

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CeutaEl ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este domingo que las carpas que se están instalando en el puerto de Ceuta para la atención de los migrantes son "temporales" y se desmontarán cuando los migrantes "sean devueltos".

"Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones", ha defendido el ministro en unas declaraciones realizadas en el canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press.

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Una medida que han hecho "todos" los gobiernos españoles

Torres ha explicado que las parcelas del puerto y las de la zona de La Reina fueron incluidas en un real decreto aprobado "por unanimidad" en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y miembros de su Gobierno. Sin embargo, ha criticado que cuando las obras estaban en marcha, el Consejo de Administración del Puerto trasladó informes técnicos contrarios a su ubicación.

"Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 2021, porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, pues que nos digan donde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos. Si no es imposible, porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso", ha sostenido.

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En este sentido, ha defendido que es una medida que han hecho "todos" los gobiernos españoles ante situaciones similares y ha reiterado que los migrantes no pueden ser devueltos "de la noche a la mañana". "Es muy fácil decir lo que no se quiere, pero hay que buscar alternativas, y aquí las hemos puesto. Es muy importante que esto se pueda culminar", ha recalcado.

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Torres ha asegurado que mantiene un "seguimiento permanente" y conversaciones "prácticamente todos los días" con el presidente Vivas, y ha defendido que el Gobierno seguirá buscando el máximo consenso, aunque ha advertido de que deberá tomar "decisiones con la ley en la mano" para normalizar la situación.

El ministro ha insistido en que el objetivo del Gobierno es evitar que la situación se "cronifique" y ha pedido la colaboración de todas las administraciones. "Aquí todos tenemos responsabilidades", ha subrayado.

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"Todo lo hacemos para alcanzar la normalidad. Si todos colaboramos, si no ponemos palos en las ruedas, todo será mucho más sencillo y acortaremos los plazos", ha comentado Torres, que no ha precisado exactamente cuándo se volverá a la normalidad. "En muy pocas semanas", ha respondido.

Entre 1.500-1.600 menores ya filiados

Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes.

El ministro ha recordado que la atención de los menores es competencia de la ciudad autónoma, aunque ha defendido que el Gobierno central está trabajando para facilitar su reagrupamiento familiar y su reubicación en otras comunidades.

En este punto, ha acusado al PP y a Vox de haber votado en contra de la modificación del real decreto-ley que permitía trasladar a menores desde Ceuta al resto de España. "Ahí le dieron la espalda a Ceuta", ha afirmado Torres, que ha asegurado que "todas las posibilidades están abiertas" para acelerar los traslados dentro de los márgenes legales.

Sobre la visita del Rey a la ciudad autónoma, Torres ha insistido en que se realizará "en las próximas semanas", tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro ha expresado su deseo de que para entonces la situación sea "notablemente mejor" que la actual.