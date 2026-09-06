Jai Arrow fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica hace dos meses a sus 31 años

La normativa del rugby se ha ajustado para permitirle jugar un partido más antes de colgar su camiseta

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La vida de Jai Arrow, jugador de rugby australiano de 31 años, cambió hace dos meses cuando le diagnosticaron ELA. El deportista tuvo que dejar de jugar cuando estaba a punto de alcanzar los 100 partidos. Pero, a pesar de su enfermedad, ayer salió al campo para jugar una última vez en el estadio de Sidney, Australia.

45.000 personas, seguidores de South Sydney y Roosters, le cantaron a coro "You'll never walk alone", que en español significa "nunca caminarás solo". Arrow, con las lágrimas en los ojos, salió al campo en su partido número 100 levantando el pulgar visiblemente emocionado.

"Noté que estaba más débil", confiesa el jugador

A Jai Arrow le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica hace dos meses con tan solo 31 años. Esta enfermedad le apartó de su sueño de seguir jugando, pero la normativa del rugby se ha ajustado para permitirle participar un poco más. "Noté que estaba más débil, que no era yo mismo y, cuando me di cuenta de cómo hablaba, pensé: ¿qué me está pasando?", confesó.

Arrow tenía una brillante carrera deportiva y llegó a ser nombrado jugador de la temporada 2025. "No temo, lo que tenga que venir, lucharé hasta la muerte", aseguró.

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El primer ministro Anthony Albanese se unió al equipo en los vestuarios después del partido para celebrar la victoria y destacó que la trayectoria de Arrow pone de relieve el poder del rugby league para unir a las comunidades: "Con el coraje de Jai, es una persona inspiradora, demuestra la fortaleza de su carácter", afirmó.

"Se trata de cuidarnos los unos a los otros. Esta noche, ya fueran seguidores de los Souths, de los Roosters o simplemente seres humanos, fue realmente inspirador, un gran momento", explicó sobre el partido.

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"Fue algo muy especial", dijo el entrenador de South Sydney

El actual entrenador de South Sydney, Wayne Bennett, le dio a Arrow la oportunidad de debutar en la NRL contra los Broncos en 2016, según informa 'NRL'. Tras una etapa con los Titans, Bennett convenció al delantero para que se uniera a los Rabbitohs en 2021 y finalmente volvieron a reunirse cuando el entrenador regresó al club el año pasado para una segunda etapa. Los dos se fundieron en un emotivo abrazo cuando Arrow salió del campo. "Fue algo muy especial", dijo Bennett después del partido. "El ambiente fue fantástico, realmente increíble", añadió.

El pilar Keaon Koloamatangi destacó que el deseo de celebrar la trayectoria de Arrow llevará al equipo a una buena racha en las finales: "Quiero muchísimo a ese chico, es uno de mis amigos más cercanos. Es una de las mejores personas que he conocido. Se merece todo el cariño y el apoyo que ha recibido de los Roosters, los Rabbitohs y toda la NRL".