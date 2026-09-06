Redacción Andalucía Agencia EFE 06 SEP 2026 - 11:41h.

Los desalojos buscan garantizar la seguridad de los residentes ante la importancia de los daños causados por los seísmos

Parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven y otros han preferido otras alternativas habitacionales

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GranadaOtros tres bloques de edificios ubicados en las calles del barrio del Zaidín en Granada han sido desalojados recientemente por su estado después de unos terremotos que han seguido produciéndose en la ciudad.

El equipo técnico que está inspeccionando cómo están los inmuebles afectados por la serie sísmica desde el 15 de agosto, que ya detectó 43 no seguros, ha continuado con el plan de segundas revisiones.

Así lo han precisado fuentes municipales a EFE, informando de que se han priorizado atendiendo a la clasificación por daños. Unos desperfectos materiales que han provocado ya 35 millones de euros.

Fue este 4 de septiembre cuando se anunció la medida de que los vecinos de los tres bloques debían abandonarlos para garantizar su seguridad. Se comunicó para darles un plazo antes de marcharse.

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Algunos han sido trasladados al albergue Inturjoven

Un dispositivo multidisciplinar que trabaja a pie de calle contacta con vecinos, el administrador y el presidente de la comunidad para detallar cuál es la situación.

Por su parte, los técnicos avisan a la Policía Local y a Protección Civil para encontrar una alternativa habitacional. En este caso, los vecinos ya valoraban su salida de las viviendas, coordinada con un arquitecto.

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En un ambiente de colaboración e información máxima, según han matizado las mismas fuentes municipales, parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven.

Seguimiento y en búsqueda de opciones en el barrio

Otros han preferido otras soluciones. En cualquier caso, se contacta con Asuntos Sociales para llevar un seguimiento de dónde viven temporalmente hasta que puedan volver a sus casas.

Aunque los desalojados cuentan con el albergue de la Junta, el Ayuntamiento de Granada trabaja para hallar opciones dentro del barrio con el objetivo de que las rutinas y el entorno se modifiquen lo menos posible.