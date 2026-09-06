Iván Sevilla 06 SEP 2026 - 12:00h.

El objetivo de la iniciativa desplegada junto a Ecoembes busca "cuidar" de entornos costeros tan concurridos en verano

Balones de playa, cubos y palas para jugar en la arena o chanclas no se tiran al contenedor amarillo, aunque sean plásticos

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CádizLas playas de Puerto Real, Cádiz, se han convertido este verano 2026 en puntos para concienciar sobre cómo separar bien los residuos. Ya que hay gente que no lo hace correctamente. En algunas ciudades incluso multan.

Después del caso indignante vivido en Chiclana que ya contamos en Informativos Telecinco, esta iniciativa del municipio gaditano pretende acabar con la basura que dejan los usuarios. Y que puede terminar en el medio marino.

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Si bien es común que haya en la arena o paseos marítimos distintos contenedores para depositarla en el cubo que corresponda, no todo el mundo recicla como se debe. Por eso, se desplegó una campaña de sensibilización.

En colaboración con la empresa Ecoembes, el Ayuntamiento de Puerto Real fomentó el hábito sostenible entre los vecinos y visitantes que acuden a su litoral mediante unos puestos físicos con información.

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"Cada pequeño gesto cuenta", recordó el consistorio

Junto a las áreas de sol y baño de la localidad, se pudo leer el lema "Reciclar es cuidar de lo nuestro y de nuestras playas". Para poder disfrutar cada año de ellas, es fundamental que estén limpias.

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Proteger el entorno natural supone utilizar adecuadamente los diferentes contenedores instalados en zonas que suelen estar muy concurridas en la época estival o cuando ya suben las temperaturas en abril.

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"Cada pequeño gesto cuenta", recordó el consistorio a la ciudadanía acerca de la importancia de tirar los residuos a su sitio. Latas, briks y envases de plástico van al cubo amarillo. Mientras que el cartón y el papel, al azul.

Los vidrios se deben arrojar al contenedor verde y los desechos orgánicos a las papeleras normales. "Cada reciclado bien separado contribuye a la sostenibilidad de Puerto Real", reiteró el ayuntamiento puertorrealeño.

Balones de playa o palas de juego no van al cubo amarillo

En los carteles expuestos para explicar cómo deben deshacerse los usuarios de lo que quieran tirar destacó información sobre objetos habituales como balones de playa o cubos y palas para jugar en la arena.

No deben depositarse en el cubo amarillo, aunque estén fabricados de plástico, sino que tienen que ser llevados a los puntos limpios de la localidad. "Es un error muy común", reconocen desde Ecoembes.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las gafas de buceo o de natación. En el caso de las chanclas, sean del material que sean, al ser un calzado, se tiran en el contenedor habilitado para la ropa.

"Hay que mantener estos hábitos durante todo el año para seguir avanzando hacia un municipio más limpio, sostenible y comprometido con la economía circular", insistió el consistorio acerca del reciclaje en los barrios.