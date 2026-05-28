Convocar elecciones, una quimera para Pedro Sánchez, acorralado por causas judiciales

Iñigo Yarza 28 MAY 2026 - 16:38h.

La presión aumenta para que Pedro Sánchez convoque elecciones antes de que acabe el año.

Óscar Puente ve en el asedio judicial al PSOE un intento de "derribar" al Gobierno con métodos "nada democráticos"

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La presión aumenta para que Pedro Sánchez convoque elecciones antes de que acabe el año, pero el calendario judicial que tiene Sánchez es tan complicado que nunca va a ser un buen momento. Las instrucciones y los juicios se suceden. Y también estamos a la espera de sentencias. Por ejemplo, la primera que esperamos es la del caso mascarillas de Abalos, Koldo y Aldama, que podría ser a lo largo del mes de junio.

Después llegará la sentencia del caso del hermano del presidente, que arrancaba hoy, y que podría estar lista antes del verano. Y sabremos también si Begoña Gómez finalmente se sienta en el banquillo o no y qué día se celebrará ese juicio.

Además hay otros tantos casos que están en instrución y de los que sabremos constantemente novedades. Como el caso mascarillas de la Audiencia Nacional, el que investiga la concesión de obra pública a cambio de mordidas que implica a Cerdán y Abalos. El caso de la financiación del PSOE. El caso Leire y también el de Plus Ultra con la imputación de Zapatero.

El caso de David Sánchez lo instruye Beatriz Biedma, en el juzgado de instrucción 3 de Badajoz

Hoy ha comenzado comienza el juicio sobre el presunto enchufe en 2017 a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Él y su amigo Luis Carrero, que fue asesor en Moncloa, están acusados de prevaricación y tráfico de influencias. También está procesado el ex candidato del PSOE a la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que dirigía la Diputación cuando se produjo el dedazo. Ahora el auto del juez Santiago Pedraz dice que la cloaca dirigió sucesivas denuncias infundadas contra Beatriz Biedma, la magistrada encargada de la instrucción del hermano de Pedro Sánchez.

Biedma es una persona íntegra a la que no se le ha relacionado con ninguna corriente política. La magistrada ingresó en la carrera en el año 2002 y su primer destino fue el Juzgado de Instrucción de Torrox (Málaga), en Extremadura ha estado destinada en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz) y desde el 2011 ocupa la plaza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

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El caso Plus Ultra, el de Zapatero, lo lleva José Luis Calama en la Audiencia Nacional

En marzo de 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea con pérdidas Plus Ultra. Desde el primer momento hubo dudas de su ideoneidad. Pero el caso ha desembocado hasta acabar en la imputación de nada menos que el expresidente Jose´Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, las investigaciones por blanqueo de dinero negro de Venezuela que se investigaban en Suiza y Francia llegaron a España de la mano del presunto testaferro de Zapatero, su amigo Julito Martínez Martínez. Al presidente se le considera el líder de una trama que ve a Zapatero como líder y al que atribuye tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Calama es un juez especializado en delitos económicos y en ciberdelincuencia, riguroso y nada mediático. Archivó una causa contra Marchena y el propio Zapatero indultó a su hermano.

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El caso contra Ábalos y Koldo se juzga en el Tribunal Supremo por Leopoldo Puente e Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

El caso Koldo convertido posteriormente en el caso Ábalos está ya visto para sentencia. Hablamos de adjudicación irregular de contratos y cobro de comisiones ilegales con las mascarillas en plena pandemia de covid.

El caso se juzga en el Supremo por Leopoldo Puente. Alabado por el rigor técnico de sus resoluciones, su nombramiento para el Tribunal Supremo en 2020 fue respaldado por vocales de todas las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial

Hay otra parte del caso que sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional de la mano de Ismael Moreno. Es considerado un juez de perfil conservador y se vio obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra. Ha gestionado total o parcialmente el Caso GAL, el caso Nóos, Volkswagen o Nova Caixa Galicia.

El caso de Cerdán lo instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Se trata de una pieza separada secreta surgida de la investigación del Tribunal Supremo del caso Koldo en torno a los movimientos de efectivo en Ferraz. Están imputados tanto Cerdán como Ábalos, los dos, secretarios de Organización del PSOE con Sánchez al mando y la financiación irregular del PSOE sobrevuela el proceso.

Pedraz es considerado uno de los jueces más mediáticos e influyentes de la judicatura española.

El Caso Begoña Gómez lo lleva el juez Juan Carlos Peinado

El juez, Juan Carlos Peinado, terminó el pasado abril la instrucción sobre el uso de la influencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para hacer negocios privados. Están pendientes los recursos y la decisión de si se abre juicio. Gómez está citada a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.

Juan Carlos Peinado cumplirá en septiembre 70 años. El pasado 11 de enero, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial le autorizó a continuar en activo hasta los 72 años. Su trabajo ha sido muy criticado en el caso de Begoña Gómez, pero el caso ha seguido adelante. El magistrado lleva 30 años de carrera judicial.

Y por último, el caso Leire, en plena investigación de la mano también de Santiago Pedraz.