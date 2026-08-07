El secretario general del PSOE madrileño, ha explicado que se exigirá toda la documentación sobre la compra del ático

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,3 millones por el ático de Chamberí: la inmobiliaria percibió una comisión de 189.000 euros

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La compra del ático de lujo para Isabel Díaz Ayuso sigue dando coletazos que podrían terminar en los tribunales. El PSOE de Madrid denunciará al consejo de administración de Planifica Madrid ante la Fiscalía provincial de delitos económicos por la adquisición con dinero público de la vivienda en Chamberí, que costó 6,3 millones de euros.

"Empezamos todas las acciones legales", ha avisado el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, López en declaraciones a los medios, en el que ha calificado el asunto de "muy muy grave".

El ático, situado en una novena planta de un edificio residencial, fue comprado por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad, que, cuando la operación salió a la luz, aseguró que se destinaría como oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que duren las obras en la Real Casa de Correos.

El secretario general del PSOE madrileño, ha explicado que se exigirá toda la documentación sobre la compra del ático con el objetivo es "conseguir que dimita la señora Ayuso", así como lograr que se diriman todas las responsabilidades penales que haya en este asunto y que se devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños".

El PSOE-M confía en que por vía judicial se pueda obtener la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, así como la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de comprar el ático, entre otros documentos.

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Óscar López califica las explicaciones del Gobierno de Ayuso de "chapuza colosal"

"La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable", ha subrayado el ministro, que también ha calificado de "populismo barato" el anuncio por parte del Ejecutivo madrileño de que el dinero que se obtenga de la venta del inmueble se utilizará para ayudar a los afectados por el incendio de la sierra oeste.

El ministro ha reclamado que se investiguen todos los posibles indicios de "prevaricación administrativa, malversación y otros" que pueda haber en relación con la compra del inmueble, y ha avisado de que "esto no va a quedar así".

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"Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública", ha asegurado el secretario general madrileño.

López, además, ha criticado que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno regional, pese a las iniciativas y solicitudes de información presentadas por los socialistas, y ha calificado las respuestas dadas hasta el momento de "chapuza colosal".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha acusado de que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

Dos días después de que la compra millonaria del ático el consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, informó a los medios que el inmueble que tanta polémica ha provocado, se pondría a la venta y el dinero se destinará a "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.