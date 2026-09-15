La jueza María Tardón se hará cargo de la investigación abierta por su actuación ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos

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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se hará cargo de la investigación abierta en un juzgado de Ceuta al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, y será quien decida si le llama a declarar como investigado.

En un auto, el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha accedido así a la petición de inhibirse que le hizo la magistrada de la Audiencia Nacional tras asumir la competencia para investigar estos hechos, y acuerda remitirle íntegramente sus actuaciones. De ese modo, así lo hace también con las peticiones hechas por Hazte Oír, que al interponer y ampliar su querella contra el delegado del Gobierno, pidió que se le tome declaración como investigado, así como conservar correos y grabaciones, los correspondientes atestados policiales o que declare como testigo el ya exjefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, que dimitió recientemente de su cargo.

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La investigación sobre el delegado del Gobierno en Ceuta

Concretamente, las pesquisas en Ceuta contra el delegado del Gobierno se abrieron a raíz de una denuncia de Manos Limpias, pero al no personarse finalmente en el procedimiento, el juzgado ha entendido que carece de legitimación procesal para instar diligencias, por lo que no resuelve sobre las que había solicitado.

Los denunciantes atribuyen al delegado del Gobierno en Ceuta presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

La decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional ha sido adoptada con el visto bueno del Ministerio Fiscal al apreciar "conexión objetiva y subjetiva entre los hechos investigados en ambos procedimientos, así como unidad de contexto, secuencia y prueba", esto es, que la actuación denunciada contra el delegado del Gobierno guarda relación directa con la investigación abierta por Tardón.

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Las entradas masivas desde Marruecos y el "ataque a la integridad territorial de España"

La jueza de la Audiencia Nacional busca esclarecer las entradas masivas al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España" con una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.

Esta investigación abarca "todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado", recuerda el juzgado de Ceuta en su resolución.

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Según recoge EFE, en el auto, en el que Tardón aceptó investigar estos hechos, denunciados inicialmente en la Audiencia Nacional por Iustitia Europa, la magistrada apuntaba ya que se deben investigar las actuaciones adoptadas ante la entrada masiva y aludía específicamente a la "articulación de adecuados medios de respuesta" en relación a la información y alertas.

Para aclararlo, la magistrada pidió al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes copia de los cuarenta documentos desclasificados por el Gobierno que incluyen informes y comunicaciones de aquellos días.

Entre esos documentos, conocidos el pasado miércoles, figura una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes o conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil. De ellas, concretamente se desprende que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

Una de las conversaciones desclasificadas es la que mantuvo el CNI el 29 de julio con el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, al que informó sobre el llamamiento para asaltar la ciudad al día siguiente o sobre la existencia de dos grupos en redes sociales con 180.000 seguidores, para avisar del "alcance de la difusión".

El pasado viernes, el que era jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión tras sostener que sí trasladó los avisos del CNI, a diferencia de lo que afirmó su superior.