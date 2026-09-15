El rey Felipe VI pone a Ceuta como ejemplo de civismo en una situación extraordinariamente complejaa

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Rivas-VaciamadridEl rey Felipe VI ha elogiado el "ejemplo de civismo" de Ceuta, reconociendo en particular el "trabajo ingente" del personal de Protección Civil en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, defendiendo la importancia de flexibilidad y coordinación por parte de las instituciones a la hora de abordar emergencias.

En sus primeras palabras en público desde que se produjo la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos con motivo de la apertura del curso 2026-2027 en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid, el monarca no ha querido perder la ocasión de hablar sobre la situación que vive la ciudad autónoma, que está previsto que pueda visitar junto a la reina Letizia en las próximas semanas.

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Felipe VI ensalza la labor de los ciudadanos de Ceuta

"Las grandes emergencias pueden ser de toda índole", ha sostenido Felipe VI, que ha considerado "obligado" mencionar "a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta", especialmente el local, "en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios, y en una situación de extraordinaria complejidad".

"La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles", ha asegurado el rey, que ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiando igualmente el "ejemplo de civismo" que ha ofrecido Ceuta al tratarse del "primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios".

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Al hilo, Felipe VI ha resaltado que "a menudo un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias, poniendo a prueba nuestra flexibilidad y capacidad de coordinación, de formación de equipos y de integración de los recursos de distintas administraciones públicas".

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La mención de Marlaska a Ceuta

El ministro del Interior se ha referido igualmente a Ceuta poco antes. En su intervención, ha subrayado que "cuando la gravedad supera las capacidades territoriales aisladas, podemos sumar directamente información y apoyo sin sustituir a quienes conocen y gestionan el territorio", como se ha visto "en cualquier emergencia o catástrofe que ahora podamos recordar".

Y también se confirma, ha añadido, "en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el más breve plazo posible".