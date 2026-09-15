El verdadero peligro de las aplicaciones de citas para la seguridad: "Todas las aplicaciones tienen un riesgo"

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Un comandante de la Armada española destinado en la OTAN fue cesado de su puesto tras introducir a su pareja, una mujer de origen ruso a la que conoció por Tinder, en una base militar en Reino Unido.

Un oficial con más de 35 años de servicio en la Armada española, destinado en el Mando Marítimo Aliado (MARCOM) de la OTAN en la base de Northwood (cerca de Londres). Su trabajo consistía en supervisar submarinos rusos y rastrear petroleros sancionados

Fernando Cocho, experto en inteligencia, ha analizado en 'La mirada crítica' el verdadero peligro de citas para la seguridad

El 12 de diciembre de 2024, el militar tramitó un pase de visitante para que su pareja accediera a un evento social navideño en la base militar.

Los servicios de contrainteligencia de la Alianza Atlántica detectaron un riesgo de seguridad ante la posibilidad de que la mujer tuviera vínculos con el espionaje de Rusia.

La Alianza lo retiró de su cargo en el cuartel general de Northwood por infringir los protocolos de seguridad.

A pesar de su cese y de haber regresado a España, el caso sumó un último y confuso incidente semanas más tarde. El 26 de agosto de 2025, el militar se personó de nuevo en Northwood e intentó acceder a la base junto a White y una tercera persona no identificada, alegando frente a los controles que había perdido su pase de seguridad.

En esta ocasión, el personal de guardia detectó el engaño, denegó la entrada y, ante la negativa del grupo a marcharse, requirió la intervención de la policía de Hertfordshire, que procedió al desalojo de los implicados sin llegar a practicar detenciones.