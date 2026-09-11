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Lejos de mejorar, la situación en Ceuta es cada día más complicada y los disturbios, especialmente durante la noche, se han convertido en algo habitual entre los migrantes que permanecen acampados por varias zonas de la ciudad autónoma.

Ahora, el Gobierno marroquí ha roto su silencio a través de un duro comunicado en que lanza preguntas a nuestro país como por qué no deporta a los migrantes ilegales si ellos se han comprometido a recibirlos.

'La mirada crítica' ha hablado con el analista de inteligencia y seguridad Chema Gil, que ha calificado este comunicado de "absurdo": "Marruecos sabe perfectamente cuál es la legislación que permite la salida de las personas que han entrado, especialmente de los menores. Saben que el proceso requiere un procedimiento garantista y es una forma de intensificar todavía más la crisis en España", ha apuntado.

Chema Gil, analista de inteligencia y seguridad, ante la situación con Marruecos: "Estamos ante algo grave e inminente"

"Eso que ha hecho Marruecos de no aceptar sus cadáveres, genera allí un sentimiento abrasivo. Un país que hace eso, pone de manifiesto que el Gobierno marroquí está jugando a algo muy peligroso incluso dentro de Marruecos", ha continuado analizando el experto en seguridad.

Antes de finalizar su entrevista con Ana Terradillos, Chema Gil ha querido añadir: "Lo que ha hecho el Gobierno con la desclasificación es poner a los pies de los caballos y que se estén frotando las manos muchos analistas de inteligencia de Marruecos".