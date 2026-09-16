Existen programas autonómicos de rehabilitación que permiten incorporar este gasto entre las actuaciones subvencionables

Ayudas para digitalizar comunidades de vecinos: desde videoporteros inteligentes hasta eficiencia energética

Compartir







Renovar el cableado, el cuadro eléctrico o determinados elementos comunes de un edificio puede convertirse en una obra de esas que acarrean una factura considerable, especialmente cuando se trata de viviendas antiguas. Sin embargo, existen programas autonómicos de rehabilitación que permiten incorporar este gasto entre las actuaciones subvencionables y, en algunos territorios, la electricidad constituye incluso el objeto específico de la ayuda, y la antigüedad adquiere aquí una importancia particular.

País Vasco: una línea abierta que incluye la electricidad

Una de las opciones más claras se encuentra en Euskadi. El Gobierno Vasco mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2030 su programa de ayudas y préstamos cualificados para obras particulares de rehabilitación. Se incluyen expresamente entre las actuaciones de conservación y habitabilidad la electricidad y también se admiten instalaciones parciales de electricidad dentro de las obras destinadas a adecuar la vivienda a principios de buena construcción.

PUEDE INTERESARTE Las subvenciones para impermeabilizar terrazas y tejados aumentan tras el auge de fenómenos extremos

Para acceder a una subvención, la vivienda debe ser habitual y permanente, o convertirse en ella dentro de los tres meses siguientes a la certificación de las obras, y el edificio debe tener más de 20 años. El límite de ingresos ponderados de la unidad convivencial es de 25.000 euros para subvenciones y de 39.000 euros para préstamos cualificados. Además, se exige licencia municipal y, salvo en actuaciones de accesibilidad, el presupuesto protegible debe superar los 3.000 euros.

La cuantía de la subvención a fondo perdido depende del presupuesto protegible, del tipo de obra, de los ingresos y de si se trata de rehabilitación integrada o aislada. Los préstamos cualificados pueden alcanzar hasta el 100% del presupuesto protegible, una vez descontadas las ayudas concedidas por el Gobierno Vasco u otras administraciones.

PUEDE INTERESARTE Algunas ciudades empiezan a subvencionar la retirada de amianto en viviendas antiguas

Cataluña: hasta 4.000 euros y convocatoria abierta

Cataluña ofrece otra posibilidad, aunque dirigida a un colectivo concreto. La convocatoria de subvenciones para obras de arreglo interior de viviendas de personas mayores está abierta desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026 en Girona, Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre. Pueden solicitarla las unidades de convivencia en las que alguno de sus miembros tenga 65 años o más y viva en la vivienda objeto de la reforma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aquí no existe duda sobre la instalación eléctrica, ya que entre las actuaciones subvencionables figura expresamente adecuar a la normativa vigente las instalaciones de agua, gas, calefacción, electricidad y saneamiento. La documentación final exige, cuando se actúe sobre la instalación eléctrica, aportar el correspondiente boletín del instalador.

La subvención alcanza el 100% del presupuesto protegible, con un máximo de 4.000 euros por vivienda. El presupuesto de las obras no puede superar los 8.000 euros, la vivienda debe ser el domicilio habitual y permanente y las obras no pueden haberse iniciado antes de la publicación de la convocatoria ni antes de la inspección técnica efectuada por la Agència de l'Habitatge de Catalunya.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Navarra considera protegible adaptar la instalación eléctrica

En Navarra, el trámite de ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas figura actualmente “en plazo”. Pueden acogerse propietarios de viviendas habituales, comunidades de vecinos y arrendatarios que cuenten con autorización de la propiedad. Como regla general, el edificio debe superar los 25 años y el presupuesto debe ser superior a 2.000 euros por vivienda.

La normativa navarra es especialmente explícita y considera actuaciones protegibles las obras destinadas a mejorar las redes generales de electricidad y aquellas que permitan adaptar los edificios y viviendas a la normativa vigente en materia eléctrica. Incluso establece una excepción al requisito general de 25 años cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a una normativa técnica de aplicación obligatoria.

Las subvenciones para particulares varían según ingresos, edad y antigüedad del inmueble. Por ejemplo, la tabla oficial fija porcentajes del 10% o 5% para edificios de entre 25 y 50 años, y del 20% o 10% cuando superan los 50, dependiendo del nivel de ingresos calculado mediante el índice SARA. Para menores de 35 años o personas de 65 o más, los porcentajes indicados son del 45% y 30%, respectivamente según esos tramos de renta.

Asturias: hasta los 2.400 euros en 2026

Asturias ofrece un buen ejemplo de ayudas concebidas específicamente para este problema, aunque su convocatoria de 2026 ya está cerrada: las solicitudes pudieron presentarse entre el 25 de marzo y el 24 de abril. La línea estaba destinada a instalaciones eléctricas de baja tensión ejecutadas y puestas en servicio antes del 18 de septiembre de 2003 y no modificadas posteriormente.

Para la instalación interior de una vivienda, la subvención alcanzaba hasta el 50% del gasto para consumidores no vulnerables, el 75% para vulnerables y el 100% para vulnerables severos, con límites respectivos de 1.200, 1.800 y 2.400 euros por vivienda. También se financiaban actuaciones sobre centralizaciones de contadores, líneas generales de alimentación, cajas generales de protección, derivaciones individuales y servicios comunes de los edificios.

Por tanto, antes de asumir íntegramente el coste de renovar una instalación antigua conviene comprobar tanto el portal de vivienda como el de industria o energía de la comunidad autónoma. Los programas no son homogéneos: algunos subvencionan directamente la electricidad; otros la integran dentro de una rehabilitación más amplia y pueden imponer límites de renta, antigüedad, presupuesto o requisitos sobre el momento en que pueden comenzar las obras. Como muestran Cataluña, Euskadi y Navarra, iniciar los trámites correctamente puede reducir de forma considerable el coste final de una reforma necesaria para actualizar una vivienda.