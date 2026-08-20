Mallorca, Madrid y la Costa del Sol concentran las 10 calles más caras para comprar una vivienda

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MallorcaCon la crisis de la vivienda sin resolver y alcanzando cotas inasumibles para muchas familias en múltiples lugares de España tanto en lo que se refiere a la compra como en el alquiler, un estudio reciente ahora ha medido, concretamente, dónde se encuentran las diez calles más costosa del país a la hora de adquirir una vivienda.

En cifras en las que solo pueden manejarse los propietarios de grandísimas fortunas, la respuesta a la cuestión de dónde está la más cara de todas hay que encontrarla fuera de la península, y más concretamente en las Islas Baleares.

¿Dónde está la calle más cara de España para comprar una vivienda?

La calle Camí des Salinar, ubicada en Andratx, en Mallorca, es la más costosa de toda España para comprar casa. El precio medio ronda concretamente los 15 millones de euros, según ha revelado el famoso portal inmobiliario 'Idealista' tras realizar un estudio sobre las diez vías más exclusivas del país.

A unos siderales cuatro millones de distancia, –para cualquier humilde ciudadano de a pie–, se encuentra el segundo puesto: el Paseo de los Lagos, ubicado en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón Madrid, con un precio de 11 millones de euros de media.

El podio, con el tercer puesto, lo ocupa la construcción Coto Zagaleta, en Benahavís, Málaga, con 10,5 millones de precio medio.

Mallorca, Madrid y la Costa del Sol concentran las calles más caras para comprar casa

Completando el top cinco de las calles más caras para adquirir una casa se encuentra el Carrer Mossa, en Palma, con un precio medio de 9,8 millones, seguido de el Paseo del Conde de Gaitanes, en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, con precios rondando los 8,9 millones de media.

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Más allá, respecto al resto de las 10 calles más caras para comprar casa, los inmuebles se concentran nuevamente en Mallorca, Madrid y la Costa del Sol, con todas superando de media los 6,3 millones de euros, según la empresa inmobiliaria.

Además, Cataluña (5,9 millones), Canarias (5,95 millones), la Comunidad Valenciana (4,2 millones) Galicia (1,98 millones) y Euskadi (1,79 millones) cuentan también con calles que superan el millón de euros de precio medio.

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Frente a ello, la región más económica del listado es Castilla-La Mancha, que tiene la calle más cara un precio medio de 335.000 euros de media, seguida por Extremadura (475.000 euros) y Asturias (490.000 euros).

Al respecto, el estudio de Idealista destaca además que la base de este análisis se basa en el precio medio de todo tipo de viviendas anunciadas en cada calle, y no necesariamente en los inmuebles individuales más caros de cada mercado.