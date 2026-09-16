'La mirada crítica' ha hablad con Suresh Dhanwani, agente inmobiliario de una agencia inmobiliaria en Ceuta

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La inseguridad en las calles de Ceuta no es el único efecto que está ocasionando el asalto masivo de migrantes, también está teniendo consecuencias sobre el mercado del alquiler. Las familias de migrantes y sus allegados buscan viviendas de alquiler en la ciudad autónoma de forma desesperada, lo que satura el mercado inmobiliario local tras la reciente crisis.

'La mirada crítica' ha hablado al respecto con Suresh Dhanwani, agente inmobiliario de una agencia inmobiliaria en Ceuta, que nos ha contado cómo de tensionado está el mercado inmobiliario en la ciudad autónoma.

Suresh Dhanwani, agente inmobiliario de una agencia inmobiliaria en Ceuta: "Algunos inmigrantes están dispuestos a pagar un precio más alto y llegan a ofrecer 1.500 euros por un apartamento de 50 metros"

"Hace más de un mes que recibimos unas 80 llamadas pidiéndonos alquileres. Ya tengo orden de la Policía de que me puede ocasionar problemas", ha arrancado contándonos.

Sobre si las ofertas son semejantes las de la gente funcionaria, nos ha explicado: "En Ceuta el alquiler ha subido bastante desde hace más de un año. Al haber falta de oferta, ha aumentado el precio del alquiler. Ahora, algunos de los inmigrantes están dispuestos a pagar un precio más alto y llegan a ofrecer 1.500 euros por un apartamento de 50 metros. Algunos de ellos tienen un poder adquisitivo bastante importante".

Además, ha querido desmentir que los inmuebles estén bajando y que simplemente está paralizado por la situación que se está viviendo en este momento.