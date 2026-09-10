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Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

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Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha estado en directo en 'La mirada crítica' este jueves 10 de septiembre para hablar de la criticada gestión de la crisis de migración en Ceuta por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

"Una vez más se demuestra que este gobierno, y en especial en señor Sánchez, no tiene ni el control de la fronteras, ni de su gobierno y tampoco de la seguridad del Estado español. Frete a todo este descontrol, lo que más vemos son mentiras y es muy desolador el panorama. A nosotros las fronteras que nos interesan son las de Cataluña y por eso hace mucho tiempo que ponemos encima de la mesa esta delegación de competencias en materia de inmigración que también incluye las fronteras", ha arrancado la política.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: "No se puede hacer con los menores no acompañados lo que no haríamos con nuestros hijos"

Nogueras ha continuado opinando sobre si Ceuta debe quedarse con toda la migración que viene de norte de África: "Para esto es importante el control. Lo que está haciendo el gobierno de España no lo está haciendo ningún otro país de Europa y lo que queremos es incrementar este control, que es lo que están haciendo todos los países menos España".

Re3specto a los menores de los que Cataluña podría hacerse cargo, la portavoz de Junts en el Congreso ha sido contundente: "Nosotros siempre decimos que no se puede hacer con los menores lo que no haríamos con nuestros hijos. Me parece muy hipócrita que se hable en estos términos cuando estamos hablando del cuidado de menores. Si no tienes los recursos necesarios, es absurdo que digas que tienes que acoger si no lo vas a hacer bien. Cataluña siempre esta por encima del límite que tiene, cuando otras Comunidades Autónomas nunca lo han hecho", ha sentenciado.