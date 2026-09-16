El objetivo de Europa es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad

Así serán las 'minicuentas' de redes sociales para niños de 13 años y el modelo de seguridad reforzada hasta los 18

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, hace un año, los gobiernos de Francia y España propusieron establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales. Así lo ha manifestado este miércoles Sánchez en una publicación en la red social X, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.

"Muchos nos miraron con incredulidad. Otros se opusieron. Pero hubo Gobiernos que nos apoyaron y se fueron sumando a nuestra causa. Hoy, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una regulación comunitaria con límites de acceso y seguridad por diseño", ha señalado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha destacado que, con esta medida, el mensaje que le mandan a los "tecno-oligarcas es claro: la infancia no se destruye con algoritmos ni intereses económicos". "La infancia se protege con nuestras democracias", ha sentenciado.

El plan de Europa para los menores en redes

Von der Leyen ha explicado que el objetivo es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años" y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.

Ese acceso limitado será a partir de "mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres", con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo.

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Los menores podrán acceder ya sin vigilancia a las redes a partir de los 15 años, pero lo harán hasta los 18 mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada.

"Es hora de que Europa actúe", ha defendido ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) que ha aprovechado para anunciar que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una "Ley del Niño" europea (EU Kids Act, en inglés) que establezca estos límites.

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A falta de conocer los detalles en una rueda de prensa el jueves junto a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, Von der Leyen ha indicado ya que será una norma que permita un "enfoque gradual y diferenciado", de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".