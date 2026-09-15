Si están a favor de la ley, como dicen, "por qué se alegran de que priven del derecho al voto a 400.000 personas", ha afeado al PP

PP y Vox exigen cumplir el acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores y PSOE avisa: "No es una ventanilla única"

Compartir







El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha urgido al Tribunal Supremo a que resuelva "lo antes posible" la suspensión cautelar de las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos "y antes de las elecciones de 2027".

Una reclamación que ha hecho durante la interpelación del senador popular, Alfonso Serrano, "número dos" del PP de Madrid, quien ha subrayado que su partido no cuestiona la 'ley de nietos', pero el problema -ha explicado- es que cinco días después de aprobarse la ley en 2022, se dio luz verde a una instrucción "para incrementar irregularmente" el alcance de la norma: "No se pueden crear derechos que el Parlamento no ha reconocido".

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo rechaza amnistiar a Carles Puigdemont por malversación tras el aval del TJUE

Bolaños ha recordado al senador que esta instrucción, que presumía la condición de exiliado de todos los españoles que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, es "idéntica" a otra que se aprobó durante el gobierno de Mariano Rajoy para nacionalizar a descendientes de españoles.

Una medida que deja sin derecho a voto a unas 400.000 personas

Y ha señalado también que fue un Gobierno del PP el que reconoció la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV. El ministro, que ha acusado al PP de propagar "bulos", le ha reprochado también que hayan "aplaudido" una medida que deja sin derecho a voto a unas 400.000 personas, insistiendo en que la ley se ha estado aplicando "pacíficamente" hasta que Vox les ha marcado el paso.

Si están a favor de la ley, como dicen, "por qué se alegran de que priven del derecho al voto a 400.000 personas", muchas de las cuales -ha dicho- pudieron votar en las elecciones de 2023 y en otras autonómicas posteriores y, sin embargo, ahora se les priva de ese derecho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Serrano ha asegurado que llevan más de un año denunciando estas irregularidades pero que la respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma, "que si son bulos, si es trumpismo o que si el PP quiere quitar derechos a exiliados de españoles".

Una máquina de "de ingeniería electoral"

Según ha señalado, con la instrucción vinculada a la 'ley de nietos' el Ejecutivo ha querido convertir una política de nacionalidad en una máquina "de ingeniería electoral". Y, en este sentido, se ha preguntado cómo es posible, por ejemplo, que en Cuba, donde estaban registrados unos 500 exiliados se hayan pasado a 300.000 solicitantes de la nacionalidad española.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante su intervención, ha aprovechado para emplazar al Ejecutivo a que sean "valientes" y si defienden la devolución de derechos, cambien la ley para que los 300.000 vascos que tuvieron que marcharse "para que no les mataran" puedan votar en Euskadi.

Por último, ha advertido al ministro que tenga "muchísimo cuidado" porque esto puede tener consecuencias judiciales para el Gobierno "y no sea que el próximo vídeo que nos haga con recomendaciones de viaje lo haga desde el patio de Valdemoro, Aranjuez, Estremera, Alcalá Meco o Soto del Real". Bolaños ha afeado a Serrano que ahora tengan "un estilo matón" y amenacen siempre con la prisión: "Disimule un poquito (...) prefieren que el adversario político esté encarcelado".