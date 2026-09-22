En libertad con cargos el detenido que golpeó el vehículo de la diputada de Ceuta

El joven ha sido puesto en libertad, pendiente de la instrucción del caso

El ataque al vehículo de la diputada de Ceuta Julia Ferreras: “Uno de los policías nos ha salvado la vida porque se metió en el coche y se puso al volante”

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CeutaEl joven detenido por romper la luna del vehículo de la diputada de la Asamblea de Ceuta Julia Alejandra Ferreras, del partido Ceuta Ya!, ha quedado en libertad con cargos a la espera de la instrucción del caso.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el joven ha sido puesto en libertad, pendiente de la instrucción del caso, después de que ayer prestaran declaración en el Palacio de Justicia tanto la diputada ceutí como las dos personas que la acompañaban en el vehículo, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas.

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Un delito de daños

El joven, de 22 años, fue detenido por un presunto delito de daños al haber golpeado el vehículo de la diputada.

Además de esta detención, la Policía Local de Ceuta identificó a otra persona por resistencia a la autoridad durante los incidentes, cuya investigación continúa abierta.

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La agresión

El pasado domingo, varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo, una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra el coche de Julia Ferreras, que pasaba por la zona.

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A través de las redes sociales, varios grupos de ceutíes hicieron una convocatoria en la zona de salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de Negu Gorriak/Derecho a Techo, que consideran vinculado a la izquierda radical.

El objetivo de este colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.