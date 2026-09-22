De las 39 víctimas, 38 son mujeres, mientras en lo relativo a los presuntos agresores, 37 en total, todos son varones, 18 sin identificar

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CeutaLos órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio, día de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma, y el 14 de septiembre, con un número total de víctimas de 39, un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad.

Así se desprende de un informe del que ha tomado conocimiento este martes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de su Servicio de Inspección, que recoge los datos relativos a las diligencias previas abiertas por delito de agresión sexual en el Tribunal de Instancia de Ceuta en el periodo referido, informa el órgano de gobierno de los jueces.

39 víctimas y 37 presuntos agresores, todos varones

Específicamente, según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron en esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos, como informa el Consejo General del Poder Judicial. De ellos, 28 seguían tramitándose el 14 de septiembre, 8 habían sido archivados provisionalmente y uno más se acumuló a otras diligencias previas anteriores.

En total, el número de víctimas en los 37 procedimientos asciende a 39, una de ellas un varón mayor de edad. De las 38 mujeres víctimas, 14 eran menores.

Respecto al número de víctimas en los 28 procedimientos que siguen tramitándose, la cifra asciende a 30, todas mujeres y, de ellas, once menores. Por otro lado, en lo relativo a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados. Los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.