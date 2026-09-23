El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves la solidez del vínculo que une a España y a Estados Unidos

Sánchez despliega la "alfombra roja" a la inversión en 'data centers' en España si no comprometen recursos

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"Está por encima de cualquier coyuntura y también de cualquier diferencia que se pueda tener desde el punto de vista de cuál es la acción de un gobierno u otro", ha señalado el jefe del Ejecutivo durante su intervención en un encuentro empresarial en la Cámara de Comercio España-EE.UU en Nueva York.

Para Sánchez, es mucho más lo que une a ambos países que lo que les separa. "No solo somos socios comerciales, yo creo que somos socios esenciales. Y no solo somos aliados estratégicos, creo que somos compañeros de travesía. No solo somos amigos, creo que somos familia", ha enfatizado.

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El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la economía española no se entiende sin este país, "el mayor inversor y el principal destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea". Como tampoco se entiende, según Sánchez, sin América Latina y el Caribe, que tienen en España su puerta de entrada al gran mercado que es el europeo y viceversa. "Nuestra vocación es europea, iberoamericana, es trasatlántica. No elegimos entre esos espacios", ha remarcado.

Y es que, en un mundo convertido "demasiadas veces en un tablero de 'Risk'", Sánchez ha subrayado que las economías abiertas necesitan reglas fiables, socios previsibles y una cooperación a largo plazo. "Por tanto, más diálogo, más colaboración y evidentemente más multilateralismo", ha recalcado.

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Sánchez despliega la "alfombra roja" a la inversión en 'data centers'

El jefe del Ejecutivo ha dado la bienvenida a la construcción de infraestructuras de procesado de datos con la condición de que recursos como el agua o la energía no se vean comprometidos. En plena crisis global de recursos naturales, Pedro Sanchez ha asegurado durante su intervención en el evento 'Latin America, the United States and Spain in the Global Economy Forum' en Nueva York, que España despliega una "alfombra roja" a la inversión en centros de datos.

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No obstante, ha añadido que las puertas del país se mantendrán abiertas siempre "que creen empleo de calidad, que creen también soberanía tecnológica, empleo, conocimiento, proveedores locales, y que también, por encima de todo, no comprometa el suministro de electricidad, recursos como el agua, que en nuestro país, por desgracia, son cada vez más escasos", ha detallado.