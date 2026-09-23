Rocío Amaro 23 SEP 2026 - 15:57h.

La Ciudad Autónoma aplica el reglamento que regula la venta ambulante en Ceuta

El día a día de los migrantes en las playas de Ceuta: chabolas y mercadillos improvisados de ropa, tabaco o comida

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La Policía no logra evitar del todo los puestos de venta ambulante ilegales en los asentamientos de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta. La primera acción coordinada entre la Policía Nacional y la Local de Ceuta tuvo lugar este martes por la tarde pero, a primera hora de este miércoles, volvía a instalarse el mercadillo.

Retirada de puestos ambulantes

Los agentes dieron una hora a los vendedores para recoger los mercadillos ilegales, donde exhibían ropa y objetos sobre mantas y carros improvisados. Según relatan ellos mismos, estos puestos son su única vía para “buscarse la vida, ganar un poco de dinero y sobrevivir”. Aun así, esta mañana volvieron a intentar instalarlos, insistiendo en que “soy emigrante, no trabajo, no solución”.

Los efectivos policiales impidieron la reapertura de los tenderetes y supervisaron la retirada de los materiales utilizados como expositores. Mientras tanto, las comisarías continúan colapsadas por la llegada de menores que buscan ser filiados. Quienes les atienden explican que “ellos quieren inscribirse para estar en un centro para estar protegidos”, una demanda que se mantiene pese a los esfuerzos de reagrupación familiar. Según datos del Gobierno, 54 menores han sido reunidos con sus familias desde el 1 de agosto, pero entre 500 y 700 siguen deambulando por las calles de Ceuta.

Hasta ahora, 2.300 menores han sido filiados, aunque muchos de ellos volverán hoy a buscar un lugar donde dormir, mientras la presión asistencial y policial se mantiene en Ceuta.