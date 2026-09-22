Colapso de menores en Ceuta mientras el Gobierno apunta de nuevo a Vivas

Malena Guerra Rocío Amaro 22 SEP 2026 - 21:41h.

De nuevo, el presidente de Ceuta es el objetivo del Gobierno ante una realidad palmaria: el colapso de los menores en Ceuta

Los datos del Tribunal de Instancia de Ceuta: 37 causas por agresión sexual y 39 víctimas, 14 de ellas menores, desde el 30 de julio

Compartir







"O el presidente Vivas está con que los menores que viven en su comunidad sean reagrupados y, si no es posible, se vayan al resto del territorio español, o se queden en Ceuta. Porque es su voluntad". Es el mensaje del encargado del mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres.

De nuevo el presidente de Ceuta es el objetivo ante una realidad palmaria: el colapso de los menores en Ceuta. Y después de que el Gobierno dijera que su idea era devolverlos con su familia como prioridad. Ahora ya, vista que era realidad choca con el comportamiento de Marruecos, gira hacia la que enfrenta al Gobierno con el PP y Vox: trasladarlos a la Península, es decir, lo que va a provocar la guerra política total. El mensaje se lo ha lanzado ya Torres a Vivas. Apostar porque se trasladen los menores a otras zonas de España y pedirlo es una opción para él.

PUEDE INTERESARTE La historia de Youssef, un niño de 11 años que duerme en las calles de Ceuta mientras espera ser atendido

Una petición que, desde la oposición, ven como una incoherencia. Ester Muñoz, portavoz del PP, señala que el Gobierno "a veces dice que todos los menores tienen que retornar a Marruecos, otras veces dice que tienen que quedarse en España. En lo único que se ponen de acuerdo es en soltar lastre y decir que la culpa... a Vivas". Pepa Millán, de Vox, va más allá en su rechazo: "Vox se opone frontal y rotundamente al tráfico de personas que está perpetrando el Gobierno de España". Porque, dice, están llamando a secuestrar a los menores, arrebatándolos de sus padres y de sus países.

La realidad en Ceuta mientras es la de comisarías totalmente colapsadas ante el número de menores que quieren filiarse. "Los menores dicen que ellos van a la comisaría y en la comisaría les dicen que nada, que no hay sitio, que se vayan". En ellas identifican entre 20 y 30 jóvenes al día y el que se queda fuera regresa de nuevo a la calle. "¿Dónde duermes? ¿En la calle?", les preguntamos. Sí". Y con esa convicción el joven se dispone a cruzar la frontera con Marruecos siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante los llamamientos para una nueva entrada masiva

En las últimas 24 horas, 200 adultos han retornado voluntariamente a Marruecos. "No trabajo, no dinero... ¿mejor en casa? Sí ¿Vuelves? Sí. Es otra cara de la realidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los menores tienen otro procedimiento, pero las imágenes son esclarecedoras de la situación. Sin embargo, todavía, según el Gobierno, entre 500 y 750 menores siguen en la calle y 2.321 ya han sido filiados. La policía los recoge y los lleva en coche a filiarlos. Una vez se realiza este trámite, la ley otorga un límite estricto de 6 meses para resolver si el menor se queda en España o se ordena el retorno. Y, mientras se resuelven sus expedientes, el Gobierno le pide al PP que sus comunidades acepten el reparto .