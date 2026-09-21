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Tras el traslado de los migrantes al polémico campamento instalado en el puerto de Ceuta, las cosas en la ciudad autónoma no han mejorado.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta, que nos ha contado que varios comercios de la zona "tuvieron que cerrar a consecuencia del traslado" y que este fin de semana "se han producido algunos incidentes".

Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta, desmiente la ministro Puente: "No busco una confrontación, pero estoy decepcionado"

"Tengo una reunión con ese entorno empresarial para trasladarles la tranquilad que puedo, pero también para recibir sus quejas", ha explicado Doncel.

Sobre si el Gobierno le ha trasladado alguna fecha para que lo inmigrantes salgan de allí, ha respondido de manera contundente: "No busco una confrontación, pero estoy decepcionado porque prácticamente no recibo información de nada. Independientemente de que el ministro se dedique a responderme a través de las redes, no tuve ninguna información del traslado del viernes".

Una vez más, Juan Manuel Doncel ha desmentido al ministro Puente, que aseguraba que se le había trasladado toda la información necesaria: "Tengo la misma información que los escritos que he enviado. El informe que pedí se ha hecho público cuando se ha pedido la documentación a través de la Audiencia Nacional. En dos ocasiones solicito el informe y ni se me contesta", ha aclarado en directo.