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El desahucio de Maricarmen ha conmovido a todos y ha tambaleado una vez más las medidas de Gobierno Central y Autonómico de cara a la vivienda en personas vulnerables.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Rodolfo Irago, analista político, sobre este fracaso de la sociedad y de todas las administraciones.

Sobre qué habría que hacer para que algo así no vuelva a producirse, Irago ha explicado: "Lo primero sería hacer una ley que no permita subir el alquiler de 500 euros a 2.500 euros. Esto tendría que ser una ley de la Comunidad Autónoma y del Estado. El problema que tiene el convenio es que tiene que poner de acuerdo a Junts y a Podemos, que tienen opiniones muy diferentes respecto a vivienda, por lo que tiene muy difícil que se apruebe ese Real Decreto", ha explicado.

Expulsada con 87 años, tras 71 años viviendo en el inmueble y tras una subida desde los 500 hasta los 1.650 euros

Pese a la movilización ciudadana y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, se ha ejecutado finalmente el desahucio de Maricarmen en el barrio de El Retiro de Madrid. De 87 años, llevaba 71 viviendo en el inmueble y la última subida del alquiler, hasta los 1.650 euros, hacía inviable para ella el pago de la cantidad, que excede a su pensión. Pese a que una escritora anónima se había ofrecido a pagar el tiempo que hiciese falta dicho alquiler para evitar su desalojo, el fondo detrás de la propiedad, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, no ha aceptado. De hecho, la abogada de la octogenaria ha señalado que le habían puesto sobre la mesa varias alternativas, pero no han accedido a ninguna.

La jueza ha insistido en la ejecución del desahucio, por lo que en torno a las 11:00 horas comenzaban a llegar imágenes de los agentes expulsando a los concentrados, avanzando hacia el desalojo.