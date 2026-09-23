El compañero del PP de la diputada Ana Vázquez fue al baño más cercano y accionó el espray de pimienta para probar si quedaban restos

La presidenta del Congreso expulsa a Ana Vázquez, diputada del PP, por exhibir un espray de gas pimienta en el pleno

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Un asesor del Partido Popular ha reconocido que ha sido él quien ha "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que una diputada de su partido había mostrado en el hemiciclo y que ha obligado a cerrar varias dependencias de la Cámara Baja. Ana Vázquez, que fue expulsada después de mostrar el dispositivo de defensa personal, le habría pedido a este compañero de partido que "limpiara" el espray, por si quedaba contenido en su interior, según han informado fuentes del PP.

El asesor fue al baño más cercano y ha accionado el espray de pimienta para probar si quedaban restos y ha salido un poco de gas. Ha regresado a su despacho y posteriormente ha decidido volver a otro baño a lavarse de nuevo las manos, donde ha comprobado que ya no salía nada del espray sin entender que esto podía afectar tanto al edificio.

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El trabajador, que ha lamentado lo sucedido tras narrar lo ocurrido y dar explicaciones, ha explicado que él mismo no ha sentido los efectos del gas y no ha notado ningún olor particular. El Congreso pocos después ha tenido que precintar un comedor, las cocinas y otras zonas, incluidos despachos de Vox y EH Bildu, según han informado fuentes de la Cámara Baja.

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

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Precintan los baños, un comedor, las cocinas y zonas cercanas a despachos de Vox y Bildu

Los servicios de la Cámara también han precintado los baños cercanos a la sala Ernest Lluch, conocida como la de columnas, que se encuentra en el edificio de ampliación más próximo del hemiciclo.

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Durante la sesión de control al Gobierno, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", como llamó al espray de gas pimienta, que la diputada mantuvo en su mano durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando.