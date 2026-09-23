La presidenta del Congreso expulsa a Ana Vázquez, diputada del PP, por exhibir un espray de gas pimienta en el pleno
La diputada del PP ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta
Precintadas varias zonas del Congreso después detectarse espray tóxico en ellas
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante la sesión de control al Gobierno.
Ha sido tras la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Pleno del Congreso, donde ha respondido a las preguntas de la diputada del PP que le ha reprochado que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.
Expulsada por introducir un arma en el Congreso
En ese momento, la diputada ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta.
El pleno ha continuado con la pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán y ha sido al finalizar la réplica de Marlaska cuando la presidenta del Congreso ha interrumpido la sesión para pedir, en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, que la diputada Ana Vázquez saliera del hemiciclo, al portar un arma prohibida.
"Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.