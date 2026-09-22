Mohamed, trabajador de limpieza, denuncia peleas entre migrantes diarias: "Vienen de la playa del Trampolín en busca de pelea"

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En exclusiva en 'Vamos a ver', hablamos con una mujer que ha sido atacada por un grupo de migrantes en los campamentos habilitados para mujeres y menores en las inmediaciones del CETI. Entre lágrimas, la mujer marroquí nos enseña las marcas en su cuerpo de la brutal agresión que sufrió y Mohamed, trabajador de limpieza, nos cuenta todos los detalles al respecto.

Fue anoche, a las 3 de la madrugada, cuando se produjo esta agresión. La mujer se encontraba en su tienda junto a su hija cuando un grupo de migrantes, que subió de la playa del Trampolín y Benítez, "fueron a por ella", dejándole heridas en el cuello, en la cara y el ojo.

Unas peleas entre inmigrantes sobre las que nos ha hablado Mohamed, quien señala la vulnerabilidad e inseguridad en la que se encuentran las mujeres: "Están a expensas de que les pase cualquier desgracia. No tienen a nadie que las defienda y es un peligro, tanto para ellas como para sus hijos. Están desprotegidas totalmente".

Mohamed, sobre los ataques a mujeres en Ceuta: "Está pasando casi diariamente"

El limpiador denuncia que estas agresiones están pasando de manera "constante": "Suben chicos de la playa del Trampolín bebidos y empastillados, tomándose cualquier tipo de droga, llegan aquí simplemente para hacer daño. Son los propios inmigrantes contra inmigrantes".

Respecto a este campamento, en el que las mujeres estarían siendo sometidas a diario, Mohamed cuenta que en él viven un grupo de entre 10 y 12 menores y unas 60 mujeres adultas. "No las ayuda nadie, están desprotegidas. La ONG de 'Cruz Roja' les da una comida al día, la única que reciben durante todo el día. Otras veces por las tarde viene otra ONG y les da un poco más", explica el limpiador sobre cómo es el día a día de estas mujeres.