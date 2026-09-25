La ministra ha hecho hincapié en que debe existir un alto nivel de coordinación en la estructura global de salud

La ONU, un espejo perfecto del mundo que tenemos: conflictos, populismo y cancelación

Compartir







Mónica García, ministra de Sanidad, ha defendido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe estar "fuerte y en el centro". Durante su intervención en la Reunión de Alto Nivel sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, García ha indicido en la importancia de que haya mayor coordinación y menor fragmentación en la estructura global de salud.

Concretamente, la ministra ha puesto el foco de las intervenciones en la culminación del anexo del sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios que se había previsto en el Acuerdo sobre Pandemias. Aunque García ha subrayado que debe realizarse "cuanto antes", también ha mencionado que en esta materia no se debe tener que elegir entre rapidez y equidad, porque "se necesitan ambas".

PUEDE INTERESARTE Bruselas expedienta a España por no aplicar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales

Por otra parte, poniendo la mirada sobre el futuro, Mónica García ha señalado como aspecto negativo para poder hacer frente a "la amenaza de mañana" que todavía "convivan señales de alarma" como son la situación en Gaza y el brote de ébola en la República Democrática del Congo. "La declaración política que hoy ponemos sobre la mesa debe preservar y reforzar los compromisos aceptados. España la apoya porque ante una amenaza global tenemos que trabajar juntos, proteger a quienes nos encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y garantizar que ningún país se quede atrás" ha subrayado la titular del Ministerio de Sanidad.

En relación a la protección de los países más vulnerables en materia de sanidad, Mónica García ha manifestado que "un virus no pide papeles. Dejar fuera a quien no los tiene abre un agujero en el escudo de todos y todas"

PUEDE INTERESARTE Detectados en España tres casos en bebés de una variante del VRS capaz de evadir el efecto del nirsevimab

Finalmente, la ministra de Sanidad ha recordado los acuerdos ya existentes en materia de salud como el acuerdo de 2023 que logró alcanzar un terreno común basado en la cooperación, la equidad, la solidaridad y la acción multilateral y ha advertido de que "tres años después, en un mundo más fragmentado, ese consenso importa todavía más".