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La Playa Benítez, desalojada: "Estamos cansados y nos volvemos a Marruecos, ha empezado a llover y no podemos más"

La Playa Benítez, desalojada: "Estamos muy cansados y nos volvemos a Marruecos, ha empezado a llover y no podemos más"
La Playa Benítez, desalojada: "Estamos cansados y nos volvemos a Marruecos, ha empezado a llover y no podemos más". Informativos Telecinco
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La situación en Ceuta sigue siendo de mucha incertidumbre. Sobre todo, tras el desalojo de Playa Benítez donde han empezado ya a limpiar el asentamiento de inmigrantes. La zona será vallada y va a estar vigilada para que no se vuelvan a instalar allí, informa Antonio Bernal.

Un fuerte despliegue policial custodia la playa de Benítez para que no puedan volver los migrantes a esta zona desalojada ayer junto al muro de la desalinizadora. Con maquinaria pesada, los servicios de limpieza retiran las chabolas y la cantidad de enseres acumulados.

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Una vez la zona esté despejada, el objetivo es instalar una valla a lo largo del perímetro de la planta que suministra el 90 por ciento del agua potable de la Ciudad Autónoma.

El problema es que los migrantes no tienen a donde ir: la playa del Trampolín está abarrotada, no hay plazas suficientes en los albergues y campamentos habilitados y la llegada del otoño complica aún más su situación. Con plásticos se protegen como pueden contra el frío y la lluvía.

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"¿A dónde váis?", les pregutamos a algunos de ellos. "Estamos muy cansados y nos volvemos a Marruecos. Ha empezado a llover y no podemos más". Cruzan de nuevo la frontera y regresan de forma voluntaria a Marruecos.

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