Malena Guerra 30 SEP 2026 - 21:34h.

Las nuevas imágenes del asalto a la frontera grabadas desde el espigón impresionan.

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Se cumplen dos meses del asalto a Ceuta. Y aún no sabemos cuántos entraron ni cuántos asaltantes permanecen en la ciudad. Las nuevas imágenes del asalto a la frontera grabadas desde el espigón impresionan. Una avalancha de nadadores de todas las edades, jóvenes mayores y familias enteras tienen que ser ayudados en en lugar donde fallecieron casi todas los migrantes. Los GEAS tuvieron que, literalmente, bloquear a hombres que intentaban ahogar a los más vulnerables para quitarles sus flotadores. Terrorífico.

En las imágenes se ven padres peleando por mantener a flote a sus hijos mientras otros trepan sobre una muralla humana. A falta de cifras oficiales concretas, sí se sabe que con la entrada de los migrantes el consumo de agua aumentó el equivalente a 20.000 personas y no todos tienen acceso al agua.

Otra realidad es que cada día una media de 150 migrantes deja Ceuta por su propio pie. Pese a todo, la realidad es que las cifras siguen dos meses después sin estar claras, el problema de lo menores sigue ahí, los espacios públicos siguen ocupados y los ceutíes ven aún lejos la normalidad. Desde el 10 de agosto, ha retornado voluntariamente o expulsado a 9.000.

Pero ¿cuántos quedan? Se sabe que hay 2.566 menores filiados y con techo. Pero en las calles quedan cientos como que piden un cobijo porque deambulan de un sitio a otro huyendo de los adultos que les roban o les pegan.

También se sabe que hay 6.000 adultos fichados en campamentos, 900 mujeres con niños que esperan su realojo o el dato de las 3.000 comidas que se dan en el Trampolin.

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El Gobierno quiere desalojarlo antes del 15 de octubre, mientras otra cifra sigue oculta: la de los escondidos que intentan cada noche cruzar a la Peninsula.