David de la Encina ha subrayado la importancia de establecer líneas de colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno ceutí

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El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha subrayado que llega a la ciudad para "dar la cara y a trabajar" y ha advertido que son tiempos de "hechos y no de palabras".

El exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) y ceutí de nacimiento, ha comparecido públicamente por primera vez este miércoles tras la dimisión, este lunes, de Miguel Ángel Pérez. Durante la comparecencia ha mencionado que son tiempos donde "se requieren medidas para recuperar la vida de los ceutíes en una situación tan extraordinaria".

Entre sus prioridades ha destacado que va a "luchar para que los ceutíes recuperen el clima, el estado de ánimo y la unidad y recuperar los derechos básicos que han perdido, además de pelear para que lo que ha ocurrido no vuelva a pasar". No obstante ha señalado que "la normalización costará y para ello hay que agilizar los procedimientos de retorno y reforzar la prevención" para lo que trabajará desde "la cercanía, el diálogo y la humildad pero también la exigencia de respeto".

"Se requieren medidas para recuperar la vida de los ceutíes"

Por otra parte, el recién nombrado delegado del Gobierno en Ceuta ha insistido en la importancia de que existan líneas de colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno ceutí: "De hecho a la primera persona que llamé fue a Juan Vivas, al que considero un amigo, y entre las dos instituciones tenemos que trabajar sin cesar y que la colaboración y lealtad sea recíproca".

De la Encina ha añadido que tiene "muchísimas ganas de estar a la altura" y "mucha confianza en esta recuperación". Como ejemplo de su disposición, ha mencionado que se ha desplazado a Ceuta con su mujer y sus tres hijos. "Hay que apostar por el futuro de Ceuta", ha puntualizado.

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Se ha definido como un "ceutí de la diáspora" porque es, ha dicho "un migrante de Ceuta de ida y de vuelta" y ha destacado el compromiso del Gobierno con la ciudad. "Toda España ha estado con Ceuta y hay que dar las gracias a todos los ceutíes por el ejemplo de sufrimiento y pundonor que están teniendo".

En esta línea, ha defendido a Miguel Ángel Pérez para decir que "es tan ceutí como el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que debe tener derecho a seguir disfrutando de esta ciudad cuando se recupere la normalidad".

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En último lugar, durante la comparecencia David de la Encina ha estado acompañado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. Ángel Víctor Torres, ha agradecido el trabajo del anterior delegado del Gobierno, "porque lo ha hecho lo mejor que ha podido, defendiendo su responsabilidad y ha tomado una decisión que se entiende desde el punto de vista humano en una situación difícil de soportar por cualquier persona".