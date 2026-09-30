Natalia Sette 30 SEP 2026 - 12:10h.

La exconcursante de 'GH VIP' se enfrenta a una seguidora que aseguró que debía aguantarse ya que el título de padre a Juan José Peña se lo dio Alma Bollo

La respuesta de Juan José Peña cuando le preguntan por qué enseña tanto a su hija en común con Alma Bollo en redes

Compartir







Aguasantas no puede más y ha dicho basta ante los comentarios hirientes que no deja de recibir a través de sus redes sociales. La exconcursante de ‘GH VIP’, que enseñaba recientemente un espectacular posado sin ropa , ha estallado contra una seguidora que la increpó asegurando que a Juan José Peña el título de padre se lo dio Alma Bollo y que ella debe “aguantarse”.

Juan José Peña, que habló hace unos días sobre lo duro que es estar separado de su hija , se convirtió en padre por primera vez en 2020 con el nacimiento de Jimena, fruto de su relación con Alma Bollo. Tras una breve e intensa relación ambos decidieron continuar por caminos separados compartiendo la custodia de la pequeña.

PUEDE INTERESARTE La sesión de fotos de Aguasantas con Juan José Peña y la hija de Alma Bollo en la semana 32 de embarazo

En 2021, el andaluz comenzó su relación con Aguasantas y en marzo de este mismo año anunciaron que iban a ser papás juntos, sorprendiendo a todos sus seguidores. Aunque su relación está más que establecida y la extronista de ‘Mujeres y hombre y viceversa’ ha dejado claro en diversas ocasiones que tiene una relación muy especial con Jimena, sigue recibiendo desafortunados comentarios sobre esta situación.

PUEDE INTERESARTE Aguasantas habla por primera vez de la delicada situación de su madre tras sufrir pérdida cognitiva

Esta vez, la creadora de contenido ha tenido que enfrentarse a una usuaria que le escribía que “el título de padre se lo dió Alma” con intención de hacerle daño. Lejos de quedarse callada o evitar el conflicto, la influencer le ha respondido directamente tirando de ironía: “No me digas? Oh Ángeles no lo sabia tía! ¿Qué podemos hacer ahora?

Canal de Whatsapp de Telecinco

La internauta, sin ninguna intención de dejar las cosas en paz, volvió a contestarle: “Aguantarte Aguasantas”. La expareja de Manuel Cortés ha vuelto a contestarle, esta vez de forma más contundente. “Pues nos aguantaremos ya que él también nos ha dado el título de madre a las 2. Pero qué título tienes tú Ángeles? Te has ganado unos cuantos eh”, ha escrito visiblemente molesta.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La seguidora ha vuelto a pronunciarse asegurando que tenía el título “de madre con el padre de mi hijo 27 años ya” a lo que Aguasantas ha decidido guardar silencio y terminar el enfrentamiento. Lo que sí ha hecho ha sido publicar el comentario en sus ‘stories’ a modo de denuncia.

La andaluza está harta de tener que seguir lidiando con este tipo de juicios tantos años después. Ahora mismo, solo hay una cosa en la que quiere estar centrada y es en su embarazo. Aguasantas y Juan José Peña están a punto de convertirse en padres, les queda a penas unos días para tener a su pequeño en brazos y no quieren que nadie les ensucie ese bonito momento.