Los looks de los famosos de Telecinco en los Forbes Best Content Creators 2026

Lorena Romera 30 SEP 2026 - 13:03h.

Así ha sido la alfombra roja de los Premios Forbes Best Content Creators 2026

Desde Dulceida y Alba Paul, pasando por Verdeliss o Lidia Torrent y Jaime Astrain, hasta Maica Benedicto

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La gala de los Premios Forbes Best Content Creators 2026 ha vuelto a desplegar su alfombra roja para celebrar el talento, la creatividad y el impacto del universo digital. Una cita imprescindible en la que los rostros más conocidos de la televisión y el entretenimiento han lucido sus mejores apuestas de estilo, dejando tras de sí un auténtico desfile de tendencias que no ha dejado a nadie indiferente.

Dulceida y Alba Paul

Dulceida cautivó con una sobria y estructurada chaqueta de cuello alto de aire militar azul noche a juego con una falda midi, mientras que Alba Paul apostó por el confort con un traje de corte oversize en tono negro combinado con top y unos colgantes.

Lidia Torrent y Jaime Astrain

Ellos fueron una de las parejas más deslumbrantes de la velada: Lidia impactó con un vestido palabra de honor de acabado plisado e hilos metalizados en plata, mientras que Jaime coordinó a la perfección con un elegante traje cruzado en color negro con camisa entallada sin corbata.

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Maica Benedicto

La exconcursante de 'Gran Hermano' y ganadora de la anterior edición de 'Supervivientees' deslumbró con una apuesta de estilo ibicenco de lo más chic: un minivestido blanco de encaje con escote asimétrico y falda de plumas y volantes.

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Verdeliss

La exconcursante de 'GH VIP' y campeona del mundo en 100km optó por la elegancia atemporal del blanco con un vestido de escote redondo y tirantes anchos, luciendo un recogido pulido con raya al medio.

Miri Pérez-Cabrero

La influencer, chef y también actriz aportó una nota de frescura y color a la alfombra con un minivestido palabra de honor estampado con motivos florales multicolor, culminado con un llamativo y romedor eyeliner azul en la mirada.

Claudia Martínez

La creadora de contenido, que ha sido mamá hace apenas unas semanas, lució estilazo con un minivestido negro de manga corta que destacaba por una fajín drapeado blanco que rodeaba la cadera y terminaba en una larga cola lateral.

Borja González y Ana López

La pareja apostó por las tonalidades oscuras: Ana optó por un favorecedor mono satinado en negro con escote halter, mientras que Borja lució un elegante traje de raya diplomática en azul marino.

Carla Flila

La influencer y actriz fue la personificación de la elegancia estival gracias a un vestido fluido de satén en tono teja con escote halter cruzado.

Pelayo Díaz

Fiel a su estilo impecable y rompedor, el diseñador escogió una cazadora de cuero granate combinada con camisa blanca y corbata de rayas de inspiración preppy.

Xuso Jones

El presentador de 'Lo sabe no lo sabe' se decantó por un traje sastre monocromático en tono arena de solapas anchas, combinado con camisa blanca y corbata en tono café.

Naomi Asensi y Melodie Peñalver

Las exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' apostaron por el minimalismo sofisticado; Naomi deslumbró con un ceñido vestido de cuello alto, manga larga y drapeado, mientras que Melodie optó por un vestido negro corto con abertura cut-out en el escote.