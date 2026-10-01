Todos los programas completos de 'La mirada crítica', en Mediaset Infinity

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Jorge Ginés, Presidente General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid

Compartir







Todo apunta a que el decreto conocido como 'Maricarmen' en cuestión de vivienda no solucionaría el grave problema que tenemos en nuestro país. España sufre un enorme atasco urbanístico y administrativo que paraliza la construcción de nuevas viviendas en España, concretamente en sus principales áreas metropolitanas.

El problema central no es la falta física de terreno, sino una combinación de barreras burocráticas y estructurales que mantiene congelados proyectos viables desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Jorge Ginés, Presidente General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que nos ha explicado los graves problemas que rodean a la vivienda.

"Hay un maremagnum de normativas entre los tres Estados, Administración General, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que lo hacen prácticamente inviable. No existe una coordinación entre todas las administraciones y desarrollar suelo nos lleva entre 15 y 20 años", ha comenzado explicando el experto.

Jorge Ginés, Presidente General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid: "No existe una coordinación entre todas las administraciones y desarrollar suelo nos lleva entre 15 y 20 años"

"Cuando lo logramos, estamos sujetos a muchos informes sectoriales de agua, eléctrica, defensa... que solamente miran por lo suyo. Es decir, también hay falta de coordinación entre los informes sectoriales de cada uno de los ministerios del Gobierno. Además, no hay seguridad jurídica y si cometemos un pequeño error, tenemos que volver a la casilla de salida y otros 15 años. Es una cuestión de burocracia", ha analizado.

Sobre la falta de mano de obra, ha explicado: "Ocurre con todos los sectores de actividad porque no es atractivo. No hay ni mano de obra ni empresas, porque con reales decretos como estos se pone en la diana al empresario"