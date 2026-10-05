La campaña oficial comenzará el día 13 de noviembre hasta el 27.

En directo: La campaña electoral no ha empezado y ya hay polémica por el voto por correo

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El camino hacia las elecciones ha comenzado hoy con el anuncio de Pedro Sanchez y la disolución de las Cortes que este martes se publicará en el BOE. Arrancará así la precampaña para unos comicios cuyas candidaturas tendrán que presentarse entre el 21 y el 26 de octubre.

Del 9 al 19 de noviembre se podrá solicitar el voto por correo. La campaña oficial comenzará el día 13 de noviembre hasta el 27. El 28 jornada de reflexión antes de ir a las urnas, en unas elecciones con muchos frentes abiertos para el gobierno: el detonante del adelanto electoral, la vivienda y su movilización en las calles. Es lo que busca rentabilizar Pedro Sánchez.

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Pero la huelga general que preparan podría celebrarse incluso en plena campaña, que arranca el 13 de noviembre. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas deja claro que aunque "no hay fecha para la huelga ahora mismo, pero lo que está claro es que será durante el mes de noviembre".

Hasta el 29 de noviembre, también podrían poducirse avances en las causas judiciales que afectan al Gobierno. El caso de Zapatero, el de Leire Díez, o la presunta financiación irregular del PSOE. Aunque las decisiones judiciales sobre cuestiones políticas no suelen anunciarse en procesos electorales para no condicionar el voto.

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Donde sí tiene que pronunciarse el Supremo es sobre la Ley de nietos. Hay dudas sobre el derecho a voto de quienes han accedido a la nacionalidad desde el extranjero por su relación con el exilio durante la Guerra Civil. La oposición ve un posible fraude por esta vía y también advierte de un posible riesgo del voto por correo. Ya lo han manifestado Ayuso, "por supuesto yo le pido a todo el mundo que no se le ocurra votar por correo" y Abascal, "existe el riesgo de que estas malas noticias se agraben si Sánchez consigue malipular este proceso electoral"

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El foco también estará puesto en otras elecciones. Las legislativas de primeros de noviembre de Estados Unidos. Y una victoria o derrota de Trump podría incidir en la campaña de Sánchez posicionado como figura antagónica a Trump.

Estos son los ejes principales que marcarán el camino hasta las elecciones tras una intensa y convulsa legislatura.