Ayuso ha aludido a las posibles "adulteraciones" que se puedan producir por el voto por correo

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes a los españoles que no voten por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre, aludiendo a las posibles "adulteraciones" que se puedan producir, y espera un crecimiento en la región de hasta siete escaños, tres de ellos por el impacto de las regularizaciones, en los próximos comicios.

"Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante de recuento de votos, como pocos lugares del mundo", ha afirmado, si bien ha vuelto a poner el foco en el impacto que tiene las regularizaciones en el censo actual y ha subrayado que el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, estará "pendiente de la adulteración" de censos dando "todas las batallas" en defensa de la democracia.

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No es de "extrañar que algo de esto pueda pasar"

En concreto, ha apuntado que la Comunidad de Madrid es una de las regiones en que más crece el censo por la denominada 'ley de nietos', un asunto que desde el Gobierno regional han llevado ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir que se tuviera en cuenta la última residencia y no solo el arraiga en el censo electoral de residentes ausentes (CERA). Hasta el momento, el Tribunal Supremo mantiene paralizado cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el CERA.

"A lo largo del tiempo con estas leyes una persona se puede suscribir a la comunidad autónoma que considere. Evidentemente, pues lo hace a la más conocida que es la capital y que por cierto tiene muy buenos servicios públicos", ha afirmado la presidenta en un desayuno informativo en la capital.

Aunque ha afirmado que no van a meter "la mano en la urna", ha avisado de que se puedan utilizar estas regularizaciones por el reparto de escaño entre provincias. "Tú puedes decir, pues mire, me quedan, según el recuento de voto, en la memoria de voto de las últimas elecciones, 30 en León para el escaño a la izquierda, me quedaban 20 en Soria para el escaño al PSOE. Entonces, como ellos pueden asignar a dedo la circunscripción si el elector no elige cuál, pues ahí tienes el asunto", ha indicado.

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Ayuso ha subrayado que no es de "extrañar que algo de esto pueda pasar" porque el Gobierno de la nación ha tenido "siete escándalos diarios" que hace que al final se "pierda el criterio y se acostumbre a esta decadencia", que es "infecciosa como pocas cosas".