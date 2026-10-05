La izquierda alternativa se ha visto abocada a negociar la posibilidad de una gran coalición ante el adelanto electoral

El adelanto electoral, en directo: El Consejo de Ministros aprobará este martes los decretos de vivienda para que los vote la Diputación Permanente

Compartir







La izquierda alternativa se verá abocada a negociar la posibilidad de una gran coalición para una candidatura de unidad tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre y tratar de evitar un escenario de fragmentación de distintas listas.

En el caso del nuevo proyecto Frente Amplio, que impulsan los partidos del socio minoritario del Gobierno minoritario (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid), el adelanto de los comicios llega sin candidato designado, pero con la certeza de que la marca de su candidatura será Frente Amplio y que el lanzamiento oficial de su cabeza de lista será el 17 de febrero.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez informó por teléfono el domingo por la tarde a Felipe VI de su decisión de adelantar las elecciones

De esta forma, la consigna es acelerar los pasos y cambiar el ritmo, dado que la construcción de dicho frente estaba pensada con un calendario que fijaba los comicios al final de la legislatura, es decir, en 2027.

Las coaliciones se tienen que negociar rápido

Tras la confirmación de la llamada a las urnas, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tasa un plazo de 54 días para la convocatoria de comicios tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la disolución de las Cortes.

PUEDE INTERESARTE El discurso íntegro de Pedro Sánchez en su decisión de anunciar elecciones anticipadas el 29 de noviembre

En el caso de las coaliciones, pauta que se registren antes del registro de las listas y que el registro de éstas debe darse en los diez días siguientes a la convocatoria, lo que entrañaría un plazo del 7 al 16 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por tanto, en el caso del nuevo espacio Frente Amplio tendría que formalizar como máximo una coalición ante la Junta Electoral un día antes de la presentación oficial de la candidatura el 17 de octubre.

Precisamente hoy ministros y partidos del ala minoritaria del Ejecutivo mantiene una cumbre para analizar el escenario político tras este adelanto electoral y seguir avanzando en la candidatura de Frente Amplio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Qué pasará con los aliados de Sumar

De hecho, la cita de hoy es ampliada a todos los partidos que están presentes en el Congreso y el resto de aliados políticos, invitando a Chunta Aragonesista, Compromís, Més per Mallorca o Verdes Equo. Así, queda por esclarecer si estos partidos optarán por formar parte de esta futura coalición de Frente Amplio, como aspiran sus impulsores.

En el caso de la formación balear no van a participar dado que quieren negociar bilateralmente, esperar cómo se articula ese espacio y si se garantiza una relación confederal y la preponderancia de las fuerzas territoriales en futuras confluencias para las autonómicas del año que viene.

En el espacio actual de Sumar aún queda la incógnita de conocer al candidato electoral y suenan en las quinielas los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy, y la exalcaldesa Ada Colau.

Podemos plantea primarias abiertas

Podemos está dispuesta a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero para ello ha insistido en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel y ha puesto como fecha los días 14 y 15 de octubre.

"No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer. Y ofrecemos, ofrezco, unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social", ha declarado a los medios este lunes la número dos de Podemos, Irene Montero, que se presentaría a este proceso para elegir cabeza de lista.