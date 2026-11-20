Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el resultado de su cara a cara con Sánchez, pero avisa: "Esto no ha acabado"

Los gestos que no se percibieron tras el cara a cara: de las felicitaciones a Feijóo al 'abandono' del equipo socialista a Sánchez en plató

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MadridEl líder del PP y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta noche que está "satisfecho" con el resultado del 'cara a cara' que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha llamado a no confiarse porque queda "el partido de vuelta" y hay que votar en las urnas el día 29 de noviembre.

"Esto no ha acabado", ha proclamado Feijóo ante decenas de cargos y militantes del partido que le han recibido a su llegada a la sede nacional del PP pasada la media noche, donde le han coreado 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa', 'presidente, presidente', 'Se nota, se siente, Feijóo presidente' o 'el cambio ya está aquí'.

"Me siento muy satisfecho"

Buena parte de los congregados eran jóvenes de Nuevas Generaciones del PP, que le han recibido con banderas de España y pancartas con la palabra 'Cambio' o 'Feijóo presidente'. De fondo sonaba 'Hey Ho! Let's Go' de Ramones.

Feijóo ha agradecido a los cargos y afiliados del PP congregados en Génova el "ánimo" y la "alegría" a esa hora de la noche, subrayando que él se tenía que levantar al día siguiente a las 6.00 horas de la mañana para viajar a Canarias y seguir su ruta electoral. "Mala noticia para mi y buena para vosotros, que os levantáis quizá un poco más tarde", ha exclamado.

A renglón seguido, ha admitido que se siente "muy satisfecho" del debate. "Ya sabéis que yo no miento", ha enfatizado, para añadir que había "disfrutado" con el 'cara a cara' porque había tenido la ocasión de "poder debatir de igual a igual con el presidente del Gobierno".

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"Creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y ¿por qué no? esperanzados. Y ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio", ha asegurado, para dar las gracias a todos los que han trabajado y ayudado a la preparación del debate.

Sin embargo, ha recalcado que "lo más importante" es que "esto no ha acabado". A su entender, esto es "como cuando juegas la Champion y tienes un excelente resultado" pero "queda el partido de vuelta". "Y no me refiero al debate del jueves, que también lo haremos, sino que me refiero al 29 de noviembre. Ahí no se puede fallar", ha pedido, animando así a acudir a las urnas.

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Feijóo ha señalado que mañana estará en Canarias, el sábado en la plaza de toros de Valencia y el domingo van a llenar "las calles de Murcia". "El 29 de noviembre espero poder decirle a todos los españoles que España necesitaba un cambio y ya lo tiene. ¡Muchas gracias!", ha finalizado

Asegura que ha disfrutado y que está contento

Nada más terminar el 'cara a cara', a preguntas de los medios, ha reconocido que está contento y que ha "disfrutado" con el debate. Al ser preguntado qué valoración hacía de Sánchez, no ha querido entrar y se ha limitado a decir que eso "les toca a ellos".

Sobre si está contento, ha reiterado que ha hecho el debate que le corresponde y que ha disfrutado. "Y espero que los españoles también", ha finalizado el presidente del PP a los periodistas que han seguido este duelo desde la Academia de Televisión.

En el debate ha estado acompañado de su equipo gallego

Feijóo ha acudido a este debate acompañado del portavoz nacional del PP, Borja Sémper; su jefa de gabinete, Marta Varela; su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; el director de Comunicación del partido, Luis de la Matta; y Lucas Martinón, asesor del líder del PP durante muchos años en su etapa en la Xunta de Galicia.

Además, los miembros del comité de dirección del PP han hecho un paréntesis en la campaña electoral de las generales para seguir el debate. En la sede han seguido el cara a cara, Miguel Tellado, Alma Ezcurra, Ester Muñoz, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, Alicia García y Esteban González Pons. Por su parte, Cuca Gamarra lo ha visto en Logroño; Juan Bravo en Vigo; y Alberto Nadal en Valencia.