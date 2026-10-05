El grupo lo ha comunicado después de que el el presidente del Gobierno haya anunciado la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre

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Mediaset España ha propuesto este lunes a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un cara a cara con motivo de la celebración de las elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha señalado el grupo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de comicios anticipados.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.