El PSOE ha reaccionado a las palabras de Ayuso en las que animaba a los ciudadanos a no votar por correo.

El censo del voto exterior, a la espera de que el Supremo resuelva sobre la ley de nietos

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El PSOE ha reaccionado a las palabras de Ayuso en las que animaba a los ciudadanos a no votar por correo y acudir presencialmente a las urnas ante el temor a "adulteraciones". Una consigna a la que no ha dudado en reaccionar el PSOE, que ha echado en cara al PP que lleve "tres años reclamando elecciones" y que, ahora que se convocan, el "PP cuestione el voto por correo y anime a la ciudadanía a no votar". Y alude a Feijóo, "Usted fue presidente de Correos, ¿no tiene nada que decirle a Ayuso sobre esto? Quería elecciones, lo que no quiere es que la gente decida", ha señalado el partido del Gobierno en redes sociales.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera de su partido en reaccionar a la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez. Y lo primero que hizo fue alertar a los españoles que no voten por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre, aludiendo a las posibles "adulteraciones" que se puedan producir, y espera un crecimiento en la región de hasta siete escaños, tres de ellos por el impacto de las regularizaciones, en los próximos comicios.

"Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante de recuento de votos, como pocos lugares del mundo", ha afirmado, si bien ha vuelto a poner el foco en el impacto que tiene las regularizaciones en el censo actual y ha subrayado que el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, estará "pendiente de la adulteración" de censos dando "todas las batallas" en defensa de la democracia.

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En concreto, ha apuntado que la Comunidad de Madrid es una de las regiones en que más crece el censo por la denominada 'ley de nietos', un asunto que desde el Gobierno regional han llevado ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir que se tuviera en cuenta la última residencia y no solo el arraiga en el censo electoral de residentes ausentes (CERA). Hasta el momento, el Tribunal Supremo mantiene paralizado cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el CERA.

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"A lo largo del tiempo con estas leyes una persona se puede suscribir a la comunidad autónoma que considere. Evidentemente, pues lo hace a la más conocida que es la capital y que por cierto tiene muy buenos servicios públicos", ha afirmado la presidenta en un desayuno informativo en la capital.

Aunque ha afirmado que no van a meter "la mano en la urna", ha avisado de que se puedan utilizar estas regularizaciones por el reparto de escaño entre provincias. "Tú puedes decir, pues mire, me quedan, según el recuento de voto, en la memoria de voto de las últimas elecciones, 30 en León para el escaño a la izquierda, me quedaban 20 en Soria para el escaño al PSOE. Entonces, como ellos pueden asignar a dedo la circunscripción si el elector no elige cuál, pues ahí tienes el asunto", ha indicado.

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Ayuso ha subrayado que no es de "extrañar que algo de esto pueda pasar" porque el Gobierno de la nación ha tenido "siete escándalos diarios" que hace que al final se "pierda el criterio y se acostumbre a esta decadencia", que es "infecciosa como pocas cosas".

Abascal: "Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad

El líder de Vox, Santiago Abascal también ha animado al voto presencial de cara a las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre, poniendo en tela de juicio el voto por correo, que los ciudadanos podrán comenzar a solicitar este mismo martes, tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral. "Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad", ha señalado, asegurando que "en estos momentos" no se fía de "absolutamente nada" y esgrimiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es capaz de cualquier cosa".

En las elecciones de 2023, celebradas el 23 de julio y por tanto en pleno periodo estival, hubo 2.622.808 solicitudes de voto por correo, lo que representa en torno al 7% del total de electores, y la inmensa mayoría se concretó en votos emitidos (el 94,2%). En comparación, en las anteriores elecciones, celebradas el 10 de noviembre de 2019, las solicitudes de voto por correo no alcanzaron el millón, quedándose en el 2,9% del total, si bien el dato final de participación por esta vía fue similar, de alrededor del 92%.

Plazos para el voto por correo

Así las cosas, este mismo martes y hasta el 19 de noviembre estará abierto el plazo para que quienes quieran votar por correo soliciten hacerlo. Para ello, deberán o bien personarse presencialmente en alguna de las oficinas de Correos en toda España o realizar este trámite de forma telemática usando el certificado digital.

Quienes completen su solicitud, recibirán entre el 9 y el 22 de noviembre toda la documentación electoral y las papeletas para poder ejercer su derecho a voto en su domicilio mediante correo certificado.

A continuación, podrán depositar su voto antes del 25 de noviembre en cualquier oficina de Correos para lo que será obligatoria la presentación del DNI u otro documento de identidad oficial o en caso de no poder hacerlo cabe la posibilidad de autorizar por escrito a otra persona, adjuntando una fotocopia de su DNI.