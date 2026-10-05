Milei anuncia un viaje a España en plena campaña electoral tras la convocatoria de Sánchez

El Gobierno argentino no ha precisado los motivos del viaje, ni las fechas exactas ni los detalles de la visita

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El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará durante el mes de octubre a España, en plena campaña electoral, según dijeron a EFE fuentes oficiales en Buenos Aires, horas después del anuncio realizado este lunes por el presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales.

Las fuentes del Gobierno argentino no precisaron los motivos del viaje, ni las fechas exactas, ni detalles de la agenda de Milei en España.

El viaje de Milei se confirmó horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara su decisión de convocar a elecciones generales el próximo 29 de noviembre.