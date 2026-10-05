Pedro Sánchez ha construido su liderazgo internacional enfrentándose a Donald Trump o Benjamin Netanyahu

Pedro Sánchez no ha dudado en cuestionar internacionalmente la políticas de Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Javier Milei

Turquía cae rendida a Sánchez y ofrece descuentos en injertos de pelo a los españoles

Compartir







Mientras la política nacional se veía marcada por las polémicas y frentes judiciales que afectaban a su entorno, Pedro Sánchez reforzó durante la legislatura su perfil internacional, situándose en varias ocasiones en el centro de algunos de los principales debates geopolíticos.

Rivalidad con Donald Trump

Uno de los principales ejes de su acción exterior ha sido su confrontación política con Donald Trump. Aunque el presidente estadounidense evitó habitualmente mencionarle de forma directa, mantuvo críticas hacia España por su nivel de gasto en defensa y su aportación a la OTAN. Desde el Gobierno español, por su parte, se rechazó el uso de las bases de Rota y Morón para la intervención estadounidense en Irán, una actuación que Sánchez calificó de “ilegal”.

La tensión también se extendió a otros dirigentes situados en la órbita ideológica del presidente estadounidense. Entre ellos figura el presidente argentino, Javier Milei, con quien protagonizó varios enfrentamientos políticos y diplomáticos. En la misma línea, el jefe del Ejecutivo español ha cargado contra lo que denomina la “tecnocasta”, en referencia a figuras como Elon Musk, reclamando mayores controles sobre las redes sociales y el desarrollo de la inteligencia artificial.

El choque más intenso en el ámbito internacional, sin embargo, se ha producido con el Gobierno de Israel. La Moncloa ha dirigido sus críticas más contundentes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al definir la situación en Gaza y Cisjordania como un “genocidio”, una posición que ha situado a España entre las voces más críticas con la actuación israelí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En paralelo, Sánchez ha tratado de proyectar un papel relevante en los grandes asuntos de la agenda internacional, llegando a desempeñar un papel destacado en la posición europea respecto al conflicto con Irán.

La dimensión exterior del presidente del Gobierno también ha adquirido relevancia en clave interna. La evolución política de Estados Unidos y el resultado que Donald Trump obtenga en las elecciones legislativas de noviembre podrían tener repercusión indirecta en el debate político español.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La convocatoria anticipada de elecciones generales ha multiplicado además la atención internacional sobre España. La decisión de Pedro Sánchez ha ocupado espacio en medios de comunicación de numerosos países y sitúa la cita electoral española antes de otros importantes procesos previstos en Europa, entre ellos los de Francia e Italia, llamados a influir en la configuración futura del mapa político de la Unión Europea.