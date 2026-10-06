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Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, ha abordado en una entrevista concedida a 'La Mirada Crítica' la campaña electoral y, especialmente, la posibilidad de una futura sucesión de Pedro Sánchez. Ante informaciones sobre grupos de alcaldes y cargos locales socialistas que preparan una etapa posterior, Lobato no ha visto ninguna preparación organizada: "No he visto ninguna cosa de preparación de ninguna sucesión ni mucho menos". Además, ha reconocido que algunas personas han mencionado su nombre y ha agradecido el apoyo recibido.

Al ser preguntado sobre si alguien le ha pedido que se postule para sustituir a Sánchez, Lobato ha admitido que su nombre ha aparecido en algunos grupos de WhatsApp y ha insistido en que el PSOE está centrado en las elecciones. Sobre una eventual salida de Sánchez si el resultado electoral es malo, ha evitado anticiparse: "Cada río habrá que cruzarlo cuando lleguemos a eso". Lobato ha defendido que el partido tiene capacidad para abrir nuevas etapas y ha subrayado que, después de esta campaña, surgirán dirigentes con "esa vocación y esa ilusión" de dar un paso al frente. Lobato ha advertido del clima político actual y ha rechazado una campaña basada en la confrontación.

Juan Lobato destaca que aún no es el momento de plantearse dar un paso al frente del PSOE y sustituir a Pedro Sánchez

El socialista también ha explicado que Sánchez ha recibido presiones para cerrar una etapa política marcada por la falta de acuerdos parlamentarios y ha considerado que la convocatoria electoral ha respondido a la falta de viabilidad de la legislatura.

Lobato ha reclamado al partido recuperar una posición capaz de representar a una mayoría amplia ante próximos retos políticos. Lobato ha defendido una campaña abierta, con autocrítica y reconocimiento de errores: "El PSOE, más que encerrarse en sí mismo, debería de abrirse mucho más a la sociedad con valentía". Finalmente, cuando se le ha preguntado si le gustaría ocupar La Moncloa, ha dejado abierta esa posibilidad para el futuro, aunque ha insistido en que "no toca en este momento ese debate", por ahora, en esta campaña.