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Las inmobiliarias ya han comenzado a notan los efectos del 'decreto Maricarmen', que, lejos de arreglar la situación de la vivienda en España, parece que podría empeorarla todavía más. La prórroga de los contratos o la imposibilidad de desahuciar a inquilinos que se declaran vulnerables si la norma sale adelante ya está frenando a muchos propietarios.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Daniel Arias, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales, que nos ha explicado lo que les trasladan los propietarios: "La situación en Baleares es muy compleja desde hace años debido a u gran crecimiento poblacional. La diferencia entre nuevos residentes y creación de vivienda ha hecho que se disparen los precios de alquiler y venta. Esta medida lo que hace es que los pocos propietarios que tienen viviendas en alquiler, que son pocas, se lo piensen todavía más porque les genera inseguridad", ha explicado.

Daniel Arias, presidente de ABINI: "No tenemos propietarios con 25 o 30 casas"

Sobre qué tipo de propietarios alquilan allí sus casas, el presidente de ABINI ha respondido: "La mayoría son pequeños propietarios que tienen una segunda o como mucho una tercera vivienda que la han comprado con sus ahorros para tener un ingreso extra a su pensión. No tenemos propietarios con 25 o 30 casas", ha respondido.

"Tiene que haber una regulación, pero una regulación que ayude a las dos partes. Lo que se tiene que hacer es construir más vivienda porque no se ha construido nada", ha dicho Daniel Arias sobre una posible regulación del mercado.