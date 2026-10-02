Las inmobiliarias ya notan los efectos del 'decreto Maricarmen': "Los propietarios tienen miedo de alquilar sus viviendas"
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Las inmobiliarias ya han comenzado a notan los efectos del 'decreto Maricarmen', que, lejos de arreglar la situación de la vivienda en España, parece que podría empeorarla todavía más. La prórroga de los contratos o la imposibilidad de desahuciar a inquilinos que se declaran vulnerables si la norma sale adelante ya está frenando a muchos propietarios.
'La mirada crítica' ha hablado en directo con Daniel Arias, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales, que nos ha explicado lo que les trasladan los propietarios: "La situación en Baleares es muy compleja desde hace años debido a u gran crecimiento poblacional. La diferencia entre nuevos residentes y creación de vivienda ha hecho que se disparen los precios de alquiler y venta. Esta medida lo que hace es que los pocos propietarios que tienen viviendas en alquiler, que son pocas, se lo piensen todavía más porque les genera inseguridad", ha explicado.
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Daniel Arias, presidente de ABINI: "No tenemos propietarios con 25 o 30 casas"
Sobre qué tipo de propietarios alquilan allí sus casas, el presidente de ABINI ha respondido: "La mayoría son pequeños propietarios que tienen una segunda o como mucho una tercera vivienda que la han comprado con sus ahorros para tener un ingreso extra a su pensión. No tenemos propietarios con 25 o 30 casas", ha respondido.
"Tiene que haber una regulación, pero una regulación que ayude a las dos partes. Lo que se tiene que hacer es construir más vivienda porque no se ha construido nada", ha dicho Daniel Arias sobre una posible regulación del mercado.