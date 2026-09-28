Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

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Moncloa estaría trabajando en una medida para agilizar la deportación de migrantes ilegales de Ceuta a Marruecos. Dos meses después, la situación en la ciudad autónoma siguen complicándose y las autoridades ceutíes piden que se haga algo ya.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, que se ha pronunciado sobre este posible decreto: "No tenemos detalle y supongo que lo conoceremos cuando pase por el Consejo de Ministros, pero lo que pretende es acortar plazos en esos expedientes individualizados que tienen que hacer el Ministerio de Interior en relación con el Ministerio de exteriores. Nosotros lo que pedimos es un mecanismo extraordinario para poder devolver inmediatamente a estas personas a Marruecos o al país desde el que han llegado. Es fundamental hacerlo cuanto antes porque han pasado dos meses y sería razonable por parte del Gobierno de España

Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha hablado en directo en 'La mirada crítica'

Kissy Chandiramani: "Habla de cuestión de humanidad el presidente del Gobierno, pues aquí tenemos la humanidad de 83.000 ceutíes más la de casi 13.000 de inmigrantes que están en Ceuta en situación irregular y después de 60 días todavía no sabemos cuántos son", ha empezado.

Sobre la menor que ha sido violada en el Trampolín por dos inmigrantes, ha respondido: "Llama mucho la atención y nos provoca enorme tristeza que todavía tengamos sin filiar a todas estas personas. El problema es que faltan medios y si no, que se habilite un procedimiento extraordinario para poder devolverlos de manera colectiva por donde han entrado. S están intentan aplicar unas medidas de crisis migratorias para algo que no es una crisis migratoria. Si está mal diagnosticada la enfermedad, el tratamientv que se está aplicando no es el adecuado y aquí se ha diagnosticado mal la enfermedad que estamos padeciendo y todavía estamos en la UCI", ha explicado la vicepresindenta de Ceuta", ha sentenciado en directo.