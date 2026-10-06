"Me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía", ha respondido Puente

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El Partido Popular ha comenzado en redes sociales su precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre anunciadas este lunes por Pedro Sánchez. Tras conocerse la noticia, las redes sociales del partido se han llenado de mensajes cargados de emoción ante la convocatoria electoral, y también de ataques al Gobierno y a sus miembros.

Uno de esos ataques ha ido dirigido a Óscar Puente, el ministro de Transportes, después de que este publicara una fotografía de Feijóo bajo el título "Se huele el miedo". Los populares han decidido responder al político con un vídeo en el que se ve a Puente en el suelo, llorando de dolor después de haber sufrido una lesión en su rodilla mientras visitaba unas obras en Valladolid.

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"Miedo le tenías tú a un esguince", comparte el PP en X, acompañado del vídeo de la lesión de Puente. Una burla sobre su percance que no ha tardado en tener respuesta del político.

La respuesta de Óscar Puente

"Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado", comienza escribiendo en su cuenta de X.

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"Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía", concluye, en una publicación en la que incluye una fotografía en la que puede verse los puntos recibidos tras su lesión en la rodilla.