Madrid es la provincia que más diputados elige, por encima de Barcelona, con 32

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La Comunidad de Madrid ganará un diputado en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre según los datos que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que Cádiz lo perderá.

Hasta la fecha, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso tenía 37 diputados, pero a partir de los próximos comicios contará con uno más, es decir, con 38 parlamentarios elegidos por los madrileños. Por el contrario, la provincia de Cádiz, que contaba con 9 diputados, pasará a tener uno menos, es decir, tendrá 8, con lo que Andalucía verá reducida también su representación en el Parlamento en un diputado y contará con 60 parlamentarios en lugar de 61.

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El número de diputados y senadores por por provincias para las elecciones del 29N

El número de diputados por circunscripción consta en el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29 de noviembre, publicado hoy por el BOE. Este número se establece en el artículo 3 del mismo, en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y se detalla en un anexo que incluye el Real Decreto.

Las provincias que más diputados eligen son Madrid, donde se vota a 38; Barcelona, con 32 y Valencia, con 16; seguidas de Sevilla y Alicante con 12 cada una; Málaga, 11 diputados y Murcia, 10. Baleares, Vizcaya, Cádiz, Coruña y Las Palmas, contarán con ocho diputados cada una de ellas.

Con siete diputados contarán Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, mientras que tendrán seis diputados Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo. Otras ochos circunscripciones tendrán 5 diputados cada una. Se trata de: Badajoz, Huelva, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Navarra y Valladolid.

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Tendrán cuatro diputados Albacete, Alava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca. Las circunscripciones de tres son: Avila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora. Mientras que Soria tendrá dos y Ceuta y Melilla, uno cada una.

En cuanto al número de senadores por cada provincia, en aplicación del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, será de cuatro; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.