Expulsan a un migrante por apedrear a un policía al no querer ser identificado en Ceuta

El acusado, de 22 años, ha aceptado una pena de un año y seis meses de prisión que ha sido sustituida por la expulsión

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Un juez de Ceuta ha decretado la expulsión del territorio nacional de un migrante, que permanecía en la ciudad ceutí desde finales de julio, por haber lanzado piedras a un agente de la Policía Nacional, al que no llegó a herir.

Según han informado fuentes judiciales, la magistrada del Tribunal de Instancia Sección de lo Penal plaza 1 de Ceuta ha dictado este martes una sentencia condenatoria contra un migrante marroquí por un delito de atentado contra agente de la autoridad.

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El acusado, de 22 años, ha reconocido los hechos en la sede judicial y ha aceptado una pena de un año y seis meses de prisión que ha sido sustituida por la expulsión de España durante un periodo de cinco años tras haber entrado de manera irregular en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de agosto

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de agosto, sobre las 11.00 horas, en la playa de la Almadraba, cuando el joven fue requerido por agentes de la Policía Nacional que realizaban labores propias de su control y los cuales iban a proceder a su identificación.

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Según la sentencia, el joven lanzó varias piedras contra uno de los agentes, aunque finalmente no llegó a causarle lesiones, por lo que tuvo que ser reducido y trasladado a las dependencias policiales.