Muchos migrantes desalojados de la playa del Trampolín se han refugiado ahora en la explanada del Guano, mientras otros se esconden en los montes o recurren a pisos patera

Expulsan a un migrante por apedrear a un policía al no querer ser identificado en Ceuta

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CeutaEn la playa del Trampolín de Ceuta se han acelerado los trabajos para recuperar la normalidad tras el desalojo de miles de migrantes. No obstante, la situación continúa, dado que muchos se han desplazado a la explanada de la antigua fábrica del Guano. Es el único punto donde todavía reparte comida la Cruz Roja y allí acuden también menores que aún viven en la calle, así como los cientos de migrantes que huyeron a los montes para no ser filiados por la Policía.

En ese contexto, el lugar parece tomar ahora el relevo a los asentamientos ya desmantelados, con la zona custodiada ahora por la Policía Nacional para evitar nuevas ocupaciones.

La explanada del Guano, la huida a los montes y los pisos patera

Desde que comenzó la crisis, los migrantes han estado ocupando el área con tiendas de campaña. Mientras la zona del Trampolín ha sido desalojada, la explanada del Guano ha seguido creciendo.

Se estima que antes del primer desalojo del Trampolín pernoctaban allí más de 3.500 personas, siendo que el domingo lograron desalojar a 1.100 y el lunes a más de 300. El resto, habría huido a los montes o el Guano, lo que explica la situación ahora en este lugar.

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Mientras, otros deambulan por las calles de Ceuta, con algunos incluso pasando las noches en los montes, ocultos de la Policía. Los más privilegiados, sin embargo, pueden permitirse los denominados ‘pisos patera’ clandestinos, pagando alrededor de 1.000 euros al mes. En ellos pueden llegar a estar hacinados hasta 15 personas.

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El Gobierno reafirma su compromiso con Ceuta: "Está y va a seguir estando"

Mientras la crisis continúa, los reyes Felipe y Letizia visitarán la ciudad autónoma los próximos 13 y 14 de octubre. Lo harán, además, acompañados del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aunque no del presidente del Gobierno, inmerso ahora en la situación política derivada de su convocatoria de elecciones anticipadas el 29 de noviembre.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha pronunciado esta mañana sobre la crisis en Ceuta en una entrevista en la Mirada Crítica, en esta casa, en Tele 5, en la que ha justificado que las playas de la ciudad se estén limpiando en pocos días porque es el fruto del trabajo que llevan realizando desde que se inició la crisis.

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En ese sentido, ha alegado que el Gobierno está trabajando desde el principio y ha creado ya "más de 7.000 plazas de recursos temporales".

"Evidentemente, ahora se están ya visualizando y recogiendo los frutos de un trabajo muy intenso", ha dicho, recordando que el mando único puso la fecha de principios de octubre para llegar a "esa normalidad tan ansiada".

En este sentido, ha querido reafirmar el "compromiso" del Gobierno con Ceuta al explicar que hoy está allí el ministro de Hacienda, que tiene previsto reunirse con Juan Jesús Vivas y ha apuntado que han transferido a la ciudad 300 millones, lo que supone "aproximadamente en torno al 15 por ciento del PIB de Ceuta".

"El Gobierno ha estado, está y va a seguir estando", ha espetado antes de preguntar qué ha aportado el PP para que Ceuta recobre la normalidad "más allá de mítines del señor Feijóo allí en Ceuta".