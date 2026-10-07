El presidente del Gobierno ha trasladado, a través de redes sociales, el pésame tras enterarse de la muerte de Maricarmen

Muere Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa en Madrid que inició el movimiento por la vivienda

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio.

A través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press, Sánchez ha mostrado su apoyo tanto al entorno de Maricarmen como a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha agregado.

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El desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre derivó en las acampadas de la Puerta del Sol en Madrid y en otras ciudades españolas. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde su desahucio, cuando fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

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El deterioro progresivo de Maricarmen

Tras días de negociaciones, la representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no ha podido regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas.

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La anciana de 87 años desahuciada en el barrio del Retiro de Madrid, que ha provocado la indignación ciudadana, acampadas en varias ciudades de España y la reacción del Gobierno con la puesta encima de la mesa de dos decretos sobre vivienda, había mostrado un "deterioro progresivo" tanto físico como emocional en los últimos días. En ese comunicado, firmado también por su familia y su abogada, recuerdan que permanecía hospitalizada desde el desahucio. “Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, lamentan.