telecinco.es 07 OCT 2026 - 08:48h.

Compartir







Una vez más, el discurso de María José Montero está dando mucho de qué hablar. La secretaria general del PSOE en Andalucía y vicesecretaria general del partido a nivel federal ha valorado este martes la "situación inédita" que atraviesa España ante el anuncio de un paro laboral promovido por UGT y CCOO en defensa del acceso a la vivienda. Además, ha reconocido que la huelga general es "contra la oposición".

La singularidad de esta movilización radica en que, a diferencia de lo que dicta la tradición sindical, no se dirige contra el Ejecutivo, sino contra los partidos que ejercen el control al Gobierno.

Daniel de la Calle, economista: "La huelga general suele funcionar como un boomerang"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con el economista Daniel de la Calle, que ha sentenciado: "Es algo inédito y vergonzoso. Es una decisión política y siempre lo ha sido, pero ninguno de nosotros teníamos información de que estuviesen analizando ninguna huelga general hasta que el presidente del Gobierno, que les ha duplicado las subsecciones, ha convocado elecciones".

El economista ha continuado: "La huelga general suele funcionar como un boomerang. Demuestra la debilidad de los sindicatos porque han perdido representación entre los trabajadores de manera alarmante".